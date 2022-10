Hamm: Spielabsage fÃ¼r Freitag

Hamm. (PM Eisbären) Das Spiel der Hammer Eisbären morgen gegen die Dragons muss leider abgesagt werden. Corona ist immer noch ein Thema und wird...

Hamm. (PM Eisbären) Das Spiel der Hammer Eisbären morgen gegen die Dragons muss leider abgesagt werden.

Corona ist immer noch ein Thema und wird gerade jetzt in den kälteren Monaten wieder in den Vordergrund rücken. Die TecArt Black Dragons aus Erfurt können nicht genug Spieler für das Spiel morgen in der Beta Finanz Eissportarena bereitstellen.

Wir wünschen allen Infizierten einen schnellen und harmlosen Verlauf.

Sobald ein Termin für das Nachholspiel feststeht, werden wir darüber natürlich informieren.

Für die Eisbären geht es dann erst am Sonntag gegen die Hannover Indians weiter. Das Spiel startet um 19 Uhr im Eisstadion am Pferdeturm.