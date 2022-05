Hamm: Daniel Reichert kommt aus der Oberliga SÃ¼d

Hamm. (PM Eisbären) Die Hammer Eisbären können mit Daniel Reichert den nächsten Neuzugang präsentieren. Der gelernte Stürmer durchlief den Kassler Nachwuchs und wechselte dann...

Hamm. (PM Eisbären) Die Hammer Eisbären können mit Daniel Reichert den nächsten Neuzugang präsentieren.

Der gelernte Stürmer durchlief den Kassler Nachwuchs und wechselte dann Richtung Düsseldorf in die DNL. Daniel hat bereits die Erfahrung aus 176 Oberliga Spielen in denen er 30 Tore sowie 70 Assists erzielen konnte. Daniel wird mit der Rückennummer #24 für die Hammer Eisbären auf Punktejagt gehen. „Ich bin froh, dass Daniel sich für uns entschieden hat. Wir konnten einen 2 Jahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison mit Daniel aushandeln. Er wird wird viel Qualität in die ersten beiden Reihen bringen!“, freut sich unser sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder über den Neuzugang.

„Ibo und Jeff haben schon jetzt sehr gute Arbeit geleistet und eine charakterlich sehr starke Mannschaft zusammen gestellt. Ich denke, dass ist der erste Schritt in Richtung Pre-Playoffs. Ich freue mich sehr auf die kommenden zwei Jahre und wünsche allen einen schönen, aber nicht allzu lang andauernden Sommer!“, fasst Daniel seine neue Herausforderung zusammen.