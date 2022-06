Hamm: Auch Ortwein bleibt!

Hamm. (PM Eisbären) Mike Ortwein hat seinen Vertrag bei den Hammer Eisbären verlängert und trägt eine weitere Saison das Trikot mit der Rückennummer #70....

Hamm. (PM Eisbären) Mike Ortwein hat seinen Vertrag bei den Hammer Eisbären verlängert und trägt eine weitere Saison das Trikot mit der Rückennummer #70.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison 2022/2023. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen allen Verantwortlichen, besonders Ibo als sportlichem Leiter, werden wir in der nächsten Saison mit einem Team auf dem Eis stehen, mit dem ganz bestimmt mehr möglich ist.“, blickt Mike Ortwein in die kommende Saison.

„Orti gehört mittlerweile als fester Bestandteil zur Hammer-Eisbären-Defensive. Für mich war klar, dass Mike bei uns bleiben muss.“, fasst unser sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder zusammen. Der Defensivspieler ist auf und neben dem Eis eine wichtige Person. „Nach acht Jahren in Hamm kennt man sich halt. Ich freue mich auf die Fans, in Hamm ist das immer was ganz besonderes.“, fügt Orti hinzu.