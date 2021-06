Hamburgs KapitÃ¤n bleibt an Bord

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Norman Martens um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Der Verteidiger wechselte zur Saison 2017/18...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Norman Martens um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Der Verteidiger wechselte zur Saison 2017/18 aus Duisburg an die Elbe und hat das Kapitänsamt 2018 von Christoph Schubert übernommen.

„Ich freue mich, dass ich neben meinem Beruf weiter das Trikot der Crocos tragen darf. Ich bin froh, dass wir gemeinsam mit meinem Arbeitgeber, der voplan ingenieure GmbH, und Sven Gösch ein gutes Paket schnüren konnten, sodass ich beides gut verbinden kann. Gerade der Erfolg des letzten Jahres hat Lust auf mehr gemacht, und jetzt wurde der Kader punktuell auch noch verstärkt. Der wichtigste Punkt ist aber, dass ich mich auf die Rückkehr der Fans freue und es kaum erwarten kann, wieder vor ausverkaufter Halle zu spielen. Bleibt alle gesund und bis bald im Eisland Farmsen“, sagt Norman Martens.

Der 35-Jährige wurde in Winsen/Luhe geboren und bei den Eisbären Juniors Berlin ausgebildet. Zwischen 2004 und 2009 kam er bei den Eisbären Berlin auf 111 DEL-Spiele und weitere 51 Zweitliga-Spiele für den Kooperationspartner aus Crimmitschau. In den folgenden Jahren sammelte er wertvolle Erfahrungen bei den Erst- und Zweitligisten aus Ingolstadt, Heilbronn, Landshut und Dresden, bevor er sich 2012 für einen Wechsel zu den Löwen Frankfurt in die Oberliga entschied. 2014 feierte er dort den Aufstieg in die DEL 2. Insgesamt bringt der Abwehrspieler die Routine aus 159 DEL-, 256 DEL2- und 406 Oberliga-Spielen mit. Bei den Crocodiles Hamburg sammelte der Verteidiger in 131 Spielen 121 Scorerpunkte und avancierte in der Saison 2019/20 zum Verteidiger des Jahres der Oberliga Nord.

„Norman ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams, der mit seiner Erfahrung viel Ruhe in die Abwehr bringt und gerade im Powerplay für Torgefahr sorgt. Wir sind der voplan ingenieure GmbH sehr dankbar, dass sie mit diesem Arrangement eine Weiterverpflichtung ermöglichen“, so Sven Gösch.