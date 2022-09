Hamburg: Zweiter Sieg innerhalb von 20 Stunden

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben auch das zweite Spiel gegen die Saale Bulls Halle gewonnen. Am Samstagnachmittag bezwang die Mannschaft von Trainer...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben auch das zweite Spiel gegen die Saale Bulls Halle gewonnen.

Am Samstagnachmittag bezwang die Mannschaft von Trainer Henry Thom die Gäste aus Sachsen-Anhalt mit 7:4 (1:1/2:3/4:0).

Nach dem Sieg in Halle ging es für die Crocodiles am Samstag erneut gegen den amtierenden Meister. Trotz der kurzen Nacht durch die Rückfahrt nach Hamburg kamen die Gastgeber gut in die Partie und gingen in Überzahl durch einen Treffer von Thomas Zuravlev in Führung (7.). Die Hausherren waren spielbestimmend, mussten aber noch kurz vor der Pause den Ausgleich einstecken.

Im zweiten Abschnitt holten sich die Crocodiles durch einen Distanzschuss von Philip Kuschel die Führung zurück (27.), konnten diese aber keine zwei Minuten verwalten. Jeroen Plauschin sorgte für den Ausgleich (29.) und Niklas Hildebrand brachte die stärker werdenden Bulls erstmals in Front (34.). Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich von Juuso Rajala (37.) hatten die Gäste erneut eine Antwort parat (38.), sodass die Mannschaft um Kapitän Dominik Lascheit mit einem Rückstand in die Pause musste.

Im letzten Drittel ließen die Saale Bulls nach, was Hamburg konsequent bestrafte. Harrison Reed (43.), Max Schaludek (46.), Thomas Zuravlev (55.) und Philip Kuschel (60.) sorgten für den 7:4-Endstand und gute Stimmung bei den 750 Zuschauern.

„Die Fans haben richtig Stimmung gemacht und haben uns Energie gegeben. Es war gut für unser Selbstvertrauen, beide Spiele zu gewinnen. Es liegt aber noch viel Arbeit vor uns in der Vorbereitung und den kommenden Spielen“, sagte Harrison Reed.