Hamburg: Viele Verletzte zum Saisonauftakt

Hamburg. (PM Crocodiles) Nach vierwöchiger Vorbereitung mit sechs Testspielen, aus denen vier Siege und zwei Niederlagen resultierten, geht es morgen endlich wieder um Punkte! Zum Auftakt in die Hauptrunde der Saison 2022/23 gastieren die EG Diez-Limburg Rockets im Eisland Farmsen.

Ausgerechnet zum Start der Saison hat das Verletzungspech mit voller Wucht in Hamburg zugeschlagen. Raik Rennert, der sich beim Spiel gegen die Scorpions verletzt hatte, fällt mit einer Gehirnerschütterung aus. Dominic Steck steht ebenfalls noch nicht zur Verfügung, Torwart Fabian Jebens wird mit einem gebrochenen Finger wochenlang fehlen. Am vergangenen Wochenende erwischte es auch noch Luis Müller (Bänderriss), Nils Kapteinat (Bänderriss) und Thomas Zuravlev (Muskelriss). Zudem muss Niklas Jentsch an diesem Wochenende noch eine Sperre aussitzen, die in den Playoffs 2022 gegen den Stürmer ausgesprochen wurde.

Da auf der Torhüter-Position mit Kai Kristian wochenlang lediglich eine Personalie zur Verfügung steht, haben die Verantwortlichen noch einmal reagiert und einen Goalie verpflichtet. Aus dem DNL-Team der Jung-Eisbären Regensburg kommt Lukas Usselmann. Der 20-Jährige hat einen Vertrag bis Ende November 2022 unterschrieben.

„Wir sind froh, dass wir auf die Schnelle eine so gute Lösung finden konnten. Natürlich hätten wir uns volle Reihen für den Saisonstart gewünscht, gerade weil wir direkt mit einem vollen Programm loslegen, aber damit müssen wir nun leben. Die Jungs haben in der Vorbereitung viel gearbeitet. Ich denke, das kommt uns jetzt zugute“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch. „Zweifellos wird das Team aber auch auf Unterstützung von den Rängen angewiesen sein.“

Tickets für den Auftakt in Farmsen gibt es online unter Online-Ticketshop | Einzelkarten (ticket-onlineshop.com), im Fanshop und an der Abendkasse.