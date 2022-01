Hamburg: Verlegung der Partien gegen Rostock und Herford

Hamburg. (PM Crocodiles) Nachdem bereits die Spiele gegen die ESC Wohnbau Moskitos Essen, die Hammer Eisbären, den Krefelder EV 81 und die TecArt Black...

Hamburg. (PM Crocodiles) Nachdem bereits die Spiele gegen die ESC Wohnbau Moskitos Essen, die Hammer Eisbären, den Krefelder EV 81 und die TecArt Black Dragons Erfurt abgesagt werden mussten, werden nun auch die Partien gegen Rostock (Freitag, 14.01.2022) und Herford (Sonntag, 16.01.2022) verlegt.

„Es sind noch Spieler in der Quarantäne und einige Spieler leiden noch unter den Folgen der Corona-Infektion. Daher können wir am Wochenende noch keine spielfähige Mannschaft auf das Eis bringen“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch. Hierfür wären neun Feldspieler und ein Torwart notwendig.

Alle Spieler, die während der Corona-Erkrankung an Symptomen litten, werden in den nächsten Tagen durch das Ärzte-Team der Crocodiles untersucht. „Wir wollen keine Risiken hinsichtlich Langzeitfolgen eingehen. Die Gesundheit steht an erster Stelle“, so Gösch.

Wann die Crocodiles wieder in den Spielbetrieb einsteigen können, ist noch unklar.

Die Spielverlegungen im Überblick

Termin alt:

02.01.2022 18:30 ESC Wohnbau Moskitos Essen – Crocodiles Hamburg

Spielort: Eissporthalle Essen-West

Termin neu:

01.02.2022 20:00 ESC Wohnbau Moskitos Essen – Crocodiles Hamburg

Spielort: Eissporthalle Essen-West

Termin alt:

04.01.2022 16:00 Crocodiles Hamburg – Hammer Eisbären

Spielort: Eisland Farmsen

Termin neu: ausstehend

14.02.2022 19:30 Crocodiles Hamburg – Hammer Eisbären

Spielort: Eisland Farmsen

Termin alt:

07.01.2022 20:00 Crocodiles Hamburg vs. Krefelder EV

Spielort: Eisland Farmsen

Termin neu:

18.01.2022 19:30 Crocodiles Hamburg vs. Krefelder EV

Spielort: Eisland Farmsen

Termin alt:

09.01.2022 16:00 TecArt Black Dragons Erfurt vs. Crocodiles Hamburg

Spielort: Eishalle Erfurt

Termin neu:

25.01.2022 20:00 TecArt Black Dragons Erfurt vs. Crocodiles Hamburg

Spielort: Eishalle Erfurt

Termin alt:

14.01.2022 20:00 Rostock Piranhas – Crocodiles Hamburg

Spielort: Eishalle Rostock

Termin neu: ausstehend

Termin alt:

16.01.2022 16:00 Crocodiles Hamburg – Herforder EV

Spielort: Eisland Farmsen

Termin neu: ausstehend