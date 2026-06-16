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Halles nächster Neuzugang bringt mehr Größe ins Spiel der Saale Bulls

16. Juni 20261 Mins read205
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Dominik Kolb und John Rogl - © Starbulls Rosenheuim (Schirmer/Lion)
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Halle (PM Saale Bulls) Mit den für Verteidiger idealen Gardemaßen von 1,95 Meter Körpergröße und über 100 Kilogramm ausgestatteten John Rogl präsentieren die Saale Bulls ihren nächsten Neuzugang.

Nach zuvor zwölf Jahren in den beiden höchsten deutschen Spielklassen DEL und DEL2 wechselt der 30-Jährige zur anstehenden Spielzeit nach Halle, wo er eine zentrale Rolle in der Defensive einnehmen soll.

„Wir wollen in der kommenden Saison mehr Größe ins Spiel bringen, weil uns genau diese Komponenten in den Playoffs sichtbar gefehlt haben“, so Sportdirektor und Head Coach Christian Hommel.

Geboren in Landshut, durchlief der Linksschütze den gesamten Nachwuchsbereich des ELV, nahm zudem im Trikot der Deutschen U18- und U20-Nationalmannschaft an zwei Weltmeisterschaften teil. Auf Clubebene sammelte Rogl in seinen ersten Jahren im Seniorenbereich, neben sporadischen Einsätzen in der DEL (München, Mannheim), zunächst mittels Förderlizenz hauptsächlich Spielpraxis in der DEL2 (Landshut, Riessersee, Kassel), ehe er sich 2018 in der Beletage festspielte. Fünf Jahre verteidigte der Stay-at-home-Defender für die Augsburger Panther, avancierte dort zum Nationalspieler. Insgesamt 18 Einsätze in der A-Nationalmannschaft finden sich in der Vita Rogls, der sich somit als erst zweiter Ex-Internationaler nach dem zwölffachen Nationalspieler Jan Schertz (2007/08) das Bulls-Trikot überstreifen wird.

Nach insgesamt 253 DEL-Partien (inklusive Playoffs) sowie 13 Einsätzen in der Champions Hockey League kehrte Rogl zur Saison 2023/24 in die DEL2 und zu seinem Heimatverein zurück. Beim EV Landshut fungierte er zwei Jahre als Assistenzkapitän, bevor es ihn zur vergangenen Spielzeit nach Kaufbeuren zog. Mit seinem Wechsel nach Halle schließt sich der Deutsche Meister von 2016 mit München jetzt erstmals seit 2017/18 (Mannheim, Kassel) wieder einem Club außerhalb Bayerns an.

„Mit John bekommen wir einen Spieler, der bereits für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen ist und über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat“, so Hommel. „Ich bin mehr als glücklich, dass wir ihn von den Saale Bulls überzeugen konnten.“

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