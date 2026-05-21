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Halle holt Wäser vom Pferdeturm

21. Mai 20261 Mins read21
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Julian Wäser - © Sportfoto-Sale (DR)
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Halle. (PM Saale Bulls) Mit Julian Wäser präsentiert der MEC Halle 04 nach Torhüter Patrik Cerveny und Stürmer Florian Reinwald seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison.

Der 23-jährige Defender stand die vergangenen anderthalb Jahre für Liga-Rivalen Hannover Indians auf dem Eis und wechselt nun von der Leine an die Saale.

„Julian ist ein junger Verteidiger, den ich bereits im letzten Jahr auf der Liste hatte“, so Christian Hommel, Sportdirektor und Head Coach in Personalunion. „Er ist ein Zwei-Wege-Verteidiger, der sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt hat und der bei uns, gerade im Hinblick auf die U23-Regel, ein wichtiger Pfeiler in der Defensive sein soll.“

Wäser, gebürtiger Berliner und 2022 beim erstmaligen Gewinn der DNL-Meisterschaft der Eisbären Juniors zweitbester Defender im Team, sammelte bereits in jungen Jahren internationale Erfahrung. Neben einer Spielzeit in der Canadian Sport School Hockey League (2019/20) sowie im U18-Team der schwedischen Lindingö Vikings (2020/21) stand der Linksschütze auch regelmäßig im Kader der Nachwuchs-Mannschaften des DEB und nahm 2023 an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada teil. Im Anschluss nahm ihn Zweitligist Weißwasser unter Vertrag, wo Wäser, inklusive Playoffs, in 56 Partien fünf Zähler (ein Treffer) für die Füchse sammeln konnte. In dieser Zeit sammelte Wäser auch erste Oberliga-Erfahrungen für Rostock, gefolgt von 32 Drittliga-Partien für Stuttgart und 53 Einsätzen für die Hannover Indians. Insgesamt finden sich in den Büchern 86 Drittliga-Partien mit 23 Zählern (zwei Tore) für Wäser, der diese Zahlen nun in Halle weiter in die Höhe schrauben möchte.

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