Halle: Angreifer Adam Domogalla verstÃ¤rkt die Saale Bulls â€“ Thore Weyrauch rÃ¼ckt in die Defensive

Halle. (PM Saale Bulls) Um sich im weiteren Saisonverlauf breiter aufstellen zu können, haben die Saale Bulls Änderungen im Mannschaftsgefüge vorgenommen.

Um den längerfristigen Ausfall von Defender Thomas Gauch kompensieren zu können, rückt Thore Weyrauch fortan in die Verteidigung. Eine Position, die der 24-Jährige aus personellen Gründen bereits bei den letzten Partien interimsmäßig bekleidete und dieser Aufgabe nach Ansicht der Sportlichen Leitung mehr als gewachsen ist.

Die durch den Weyrauch-Wechsel in die Defensive vakant gewordene Center-Position wird ab sofort von Adam Domogalla eingenommen, der bereits am Mittwoch in Halle eintreffen, am Donnerstag das erste Mal mit der Mannschaft trainieren wird. Sollten alle Formalitäten rechtzeitig über die Bühne gehen, gibt Adam am Freitag gegen die Hannover Indians sein Debüt im Bulls-Trikot.

14-facher polnischer Nationalspieler

Der 30-jährige Domogalla, gebürtiger Pole mit deutschem Pass, ist hierzulande kein unbeschriebenes Blatt. Geboren in polnischen Katowice zog der Angreifer 2009 nach Deutschland, wo der ehemalige Junioren-Nationalspieler nach Stationen in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) für Köln, Mannheim und Krefeld 2011 den Sprung in den Seniorenbereich wagte. Nach einer Drittliga-Saison 2012/13 für den damaligen Oberligisten Löwen Frankfurt (47 Spiele, 41 Punkte) folgten zwei Spielzeiten mit 64 Einsätzen in der DEL2 für die Lausitzer Füchse, ehe es den Linksschützen in sein Geburtsland zog.

Dort lief der 1,89 Meter große Mittelstürmer von 2015 bis 2020 für den Erstligisten KS Cracovia auf, mit denen er zwei nationale Meisterschaften erringen konnte. Während seiner Zeit in Krakau sammelte er Erfahrungen in der Champions Hockey League und schaffte den Sprung in die A-Nationalmannschaft, mit der er 2019 an der Division-I-B-Weltmeisterschaft teilnahm.

Im Oktober 2020 wechselte der 14-fache polnische Nationalspieler nach zuvor sieben Spielen für Sosnowiec (fünf Punkte) zu den Crocodiles Hamburg in der Oberliga Nord, für die der Center bis zum Ende der abgelaufenen Saison in 129 Partien 40 Tore erzielen und 94 weitere Treffer auflegen konnte. Nach dem finanziellen Aus der Hanseaten im Sommer zog Domogalla zunächst zurück nach Polen, wo er sich erneut einem Erstligisten anschließen wollte, die finanzielle Schieflage eines Sponsors den Wechsel jedoch platzen ließ.

Nicht-Importspieler sichert sich 60 Zähler

Nachdem man schon im vergangenen Jahr mit dem Mittelstürmer in Kontakt stand und dieser nun auf dem aktuell wie leer gefegten Spielermarkt auftauchte, nutzte man die Chance und sichert sich die Dienste des 30-Jährigen, der mit seinen 60 Zählern in der abgelaufenen Saison zu den zehn besten „Nicht-Importspielern“ der Liga zählte. „Er ist erfahren, kennt die Liga und wollte zurück nach Deutschland“, so Kai Schmitz, der Sportliche Leiter der Saale Bulls, über den Neuzugang. „Er hatte auch Angebote anderer Oberligisten, hat sich aber für uns entschieden.“

Die Saale Bulls heißen Adam Domogalla, der mit der Rückennummer 20 auflaufen wird, recht herzlichen in Halle willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit. (Jy)

