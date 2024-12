Halbzeit in der DEL2: EHC Freiburg kÃ¶nnte sich mit zwei Siegen von Platz 11 weiter absetzen

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg trifft am kommenden Wochenende auf Selb und Bad Nauheim Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte sich das...

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg trifft am kommenden Wochenende auf Selb und Bad Nauheim

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte sich das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky am vergangenen Sonntag endlich wieder belohnen. Mit einem 7:3-Erfolg im Duell mit den Selber Wölfen meldeten sich die Breisgauer eindrucksvoll zurück. Das Freiburger-Eigengewächs und Nachwuchstalent Niclas Hempel konnte dabei seinen aller ersten DEL2-Treffer verzeichnen. Am kommenden Wochenende bekommt es das Wolfsrudel nun erneut mit Selb zu tun, im Heimspiel am Sonntag duellieren sie sich mit dem EC Bad Nauheim.

„Rückspiel“ in der Porzellanstadt

Nach dem Heimerfolg über die Selber Wölfe am letzten Spieltag geht es für das Rudel bereits am Freitag um 19:30 Uhr zum „Rückspiel“ auswärts in das Fichtelgebirge. Nach der Niederlage in Freiburg kämpfen die Selber um den Anschluss in der Tabelle und die Pre-Playoff-Plätze. Mit 25 Punkten aus 26 Spielen steht das Team von Coach Craig Streu auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit bereits 84 Gegentreffer stellen die Selber die zweitschlechteste Defensive der Liga, bei den geschossenen Toren rangieren sie zudem auf dem viertletzten Platz. Für die Porzellanstädter wird die Zeit langsam eng und die Luft immer dünner.

Formstarke Nauheimer zu Gast

Das nächste Heimspiel absolvieren die Wölfe am kommenden Sonntag um 18:30 Uhr gegen den EC Bad Nauheim. Die Wetterauer sind schwer in die Saison gestartet. Nach ausbleibendem Erfolg musste Ende Oktober dann Cheftrainer Adam Mitchell seinen Hut nehmen. Neu an der Bande ist mit Mike Pellegrims ein erfahrener Headcoach. Unter seiner Leitung scheint das Team um Ex-Freiburger Parker Bowles langsam, aber sicher in Fahrt zu kommen. Die letzten drei Spiele konnten allesamt gewonnen werden, gegen unseren EHC Freiburg gab es jedoch auch bereits zwei Niederlagen.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

