Halbfinalkrimi Teil 2! Sensationeller 6:5 Playoff Erfolg der Scorpions Ã¼ber Heilbronn

Mellendorf. (PM Scorpions) Das war einfach unglaublich, das war sensationell und vor allen Dingen nichts für schwache Nerven.

Was die Hannover Scorpions letztendlich in ihrem ersten Playoff Halbfinalspiel gegen Heilbronn geleistet haben, war nicht nur sensationell, sondern all das, was Eishockey zu einer so besonderen und faszinierenden Sportart macht.

Nach einem 1:4 Rückstand im Mitteldrittel drehten die Gaudet Schützlinge die Partie in Heilbronn komplett und siegten noch mit 6:5 Toren in der Verlängerung. Exakt 34 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit führte der diesjährige Oberliga-Süd-Meister noch mit 5:4 Toren.

Das letzte Drittel war ein Kampf in jeder Beziehung; eine heiß umkämpfte Schlacht auf dem Eis, in dem die Scorpions wieder in die Spur zurückfanden und das Spiel hochverdient ausglichen.

Sicher hatte Coach Kevin Gaudet in der Pressekonferenz Recht, als er sagte, dass die 9-tägige Spielpause nach der blendenden Leistung der Scorpions im letzten Viertelfinalspiel gegen Deggendorf doch zu lang war und sein Team die schon seinerzeit gezeigte Leistungssteigerung zwischenzeitlich verloren hätte. Ab der 40. Spielminute war die „Maschine“ aber wieder in Betrieb.

Weiter geht es jetzt am Dienstagabend 1. April 20 Uhr in der ARS Arena mit der nächsten Halbfinalbegegnung gegen die Heilbronner Falken.

Die Sitzplätze und der VIP-Bereich sind ausverkauft, Stehplätze sind noch ausreichend verfügbar, so die Scorpions Geschäftsstelle.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV