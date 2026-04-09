Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg Halbfinal-Sweep! Krefeld Pinguine ziehen vorzeitig ins Finale ein
Eisbären RegensburgKrefeld Pinguine

Halbfinal-Sweep! Krefeld Pinguine ziehen vorzeitig ins Finale ein

9. April 20262 Mins read36
Share
Mathew Santos © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Krefeld. (PM Pinguine) Die Pinguine entscheiden auch Spiel 4 der Halbfinalserie für sich.

Vor über 300 mitgereisten Fans gewinnen die Seidenstädter mit 5:1.

Vor einer erneut beachtlichen Kulisse aus mitgereisten Fans erzielten die Pinguine nach einem Drittel mit Chancen auf beiden Seiten den ersten Treffer. Kapitän Alex Weiß stand nach Vorlage von David Cerny auf einmal frei vor Jonas Neffin und schob die Scheibe mit der Rückhandseite ins Tor (18.).

Ins zweite Drittel startete die Mannschaft von Thomas Popiesch dann mit einem Doppelschlag. Erst war es Philip Gogulla, der einen abgewehrten Schuss von Santos über die Linie schob (22.), ehe Tim Schütz die Scheibe aus halbrechter Position ins Tor schlenzte (24.). Als die Pinguine im Anschluss auch noch eine fast zweiminütige doppelte Unterzahl schadlos überstanden, gelang den Eisbären, die sich regelmäßig die Zähne an Felix Bick ausbissen, nicht mehr viel.

Einen Ansturm der Domstädter in der ersten Minute des Schlussabschnitts nutzen die Pinguine zum Kontern, Jon Matsumoto stellte auf 4:0 aus Sicht des KEV (42.). Auch der Topscorer der Hauptrunde hatte noch etwas zu melden. Max Newton fälschte einen Schuss von Zack Dybowski in Neffins Kasten ab (49.). In eigener Überzahl konnten die Gastgeber dann den Schlusspunkt setzen. Donát Péter erzielte nach Zuspiel von Naud den Ehrentreffer (50.).

Krefeld steht damit als erster Finalist fest. Die Entscheidung, wer der Gegner sein wird, kann frühestens am Sonntag fallen. Auch für die Eisbären ist die Saison als Erfolg zu werten. Spielte die Mannschaft von Peter Flache letztes Jahr noch in Runde zwei der Playdowns, befindet man sich dieses Jahr in der Top vier.

Zahlen zum Spiel
Eisbären Regensburg – Krefeld Pinguine 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Tore:
0:1 (17:41) Weiß (Cerny), 0:2 (21:12) Gogulla (Santos, Vandane), 0:3 (23:06) Schütz, 0:4 (41:06) Matsumoto, 0:5 (48:34) Newton (Dybowski, Santos), 1:5 (49:56) Péter (Naud, Slezak)
Torschüsse: 28 – 33
Strafen: Regensburg 10 – Krefeld 12
Zuschauer: 4017

Stimme zum Spiel
Thomas Popiesch „Ich glaube, das Spiel lief so ähnlich wie jedes andere in dieser Serie. Wir wollten von Anfang an sehr konzentriert spielen, die neutrale Zone schnell überbrücken und dem Gegner nicht so viel Raum lassen. Teilweise ist uns das gut gelungen, teilweise aber nicht. Aber wir haben es in jedem Spiel geschafft, die entscheidenden Situationen für uns zu entscheiden. Wir haben in den entscheidenden Momenten gut verteidigt, aber auch die Tore geschossen, immer wenn es wackelig wurde, haben wir das Tor geschossen. In der Partie heute, aber auch in den anderen Partien, waren kritische Situationen, die wir gut lösen konnten. Wir hatten natürlich genügend Respekt gegenüber Regensburg, wir haben die Serie gegen Rosenheim ja gesehen. Sie haben viel in diese Serie investiert, sie sind in den letzten Tagen viel hin und her gefahren. Wir wollten nicht zu leicht alles hergeben, und wir haben es geschafft, es dem Gegner sehr, sehr schwer zu machen. Und dann hat sich vielleicht auch einfach die Tiefe in unserem Kader durchgesetzt. Auch heute haben wieder alle vier Reihen gescored, Bicki hinten hat super gehalten, und dann denke ich auch, dass das ein verdienter Sieg war. In beiden Stadien war unheimliche Stimmung von beiden Fanlagern. Es war eine super Serie. Auch wenn es klar aussieht, war es das nicht immer, und deshalb sind wir super happy, dass wir jetzt im Finale sind.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
117
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Berlins Tor-Debütant Moritz Kretzschmar: "Auch am Freitag in Köln müssen wir unser Spiel durchziehen" - Eisbären starten erfolgreich ins Halbfinale

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären RegensburgKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine stoßen das Tor zum Finale weit auf

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine marschieren in der Halbfinalserie der DEL2 unaufhaltsam...

By6. April 2026
Eisbären RegensburgKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine entscheiden auch Spiel 2 der Halbfinalserie mit 3:1 für sich

Krefeld. (PM Pinguine) Der KEV zeigt auf und neben dem Eis eine...

By5. April 2026
! +Eisbären RegensburgKrefeld Pinguine

Pinguine starten souverän ins Halbfinale

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine eröffneten am Gründonnerstag ihr Halbfinale gegen die...

By2. April 2026
Eisbären Regensburg

Alle vier Hauptrundenspiele gingen an die Krefeld Pinguine, Eisbären Regensburg können im Halbfinale nur positiv überraschen

Regensburg. (PM Eisbären) Nach dem Derby kommt das wohl schwerste Los: Im...

By1. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten