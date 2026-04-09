Halbfinal-Sweep! Krefeld Pinguine ziehen vorzeitig ins Finale ein

Krefeld. (PM Pinguine) Die Pinguine entscheiden auch Spiel 4 der Halbfinalserie für sich.

Vor über 300 mitgereisten Fans gewinnen die Seidenstädter mit 5:1.

Vor einer erneut beachtlichen Kulisse aus mitgereisten Fans erzielten die Pinguine nach einem Drittel mit Chancen auf beiden Seiten den ersten Treffer. Kapitän Alex Weiß stand nach Vorlage von David Cerny auf einmal frei vor Jonas Neffin und schob die Scheibe mit der Rückhandseite ins Tor (18.).

Ins zweite Drittel startete die Mannschaft von Thomas Popiesch dann mit einem Doppelschlag. Erst war es Philip Gogulla, der einen abgewehrten Schuss von Santos über die Linie schob (22.), ehe Tim Schütz die Scheibe aus halbrechter Position ins Tor schlenzte (24.). Als die Pinguine im Anschluss auch noch eine fast zweiminütige doppelte Unterzahl schadlos überstanden, gelang den Eisbären, die sich regelmäßig die Zähne an Felix Bick ausbissen, nicht mehr viel.

Einen Ansturm der Domstädter in der ersten Minute des Schlussabschnitts nutzen die Pinguine zum Kontern, Jon Matsumoto stellte auf 4:0 aus Sicht des KEV (42.). Auch der Topscorer der Hauptrunde hatte noch etwas zu melden. Max Newton fälschte einen Schuss von Zack Dybowski in Neffins Kasten ab (49.). In eigener Überzahl konnten die Gastgeber dann den Schlusspunkt setzen. Donát Péter erzielte nach Zuspiel von Naud den Ehrentreffer (50.).

Krefeld steht damit als erster Finalist fest. Die Entscheidung, wer der Gegner sein wird, kann frühestens am Sonntag fallen. Auch für die Eisbären ist die Saison als Erfolg zu werten. Spielte die Mannschaft von Peter Flache letztes Jahr noch in Runde zwei der Playdowns, befindet man sich dieses Jahr in der Top vier.

Zahlen zum Spiel

Eisbären Regensburg – Krefeld Pinguine 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Tore:

0:1 (17:41) Weiß (Cerny), 0:2 (21:12) Gogulla (Santos, Vandane), 0:3 (23:06) Schütz, 0:4 (41:06) Matsumoto, 0:5 (48:34) Newton (Dybowski, Santos), 1:5 (49:56) Péter (Naud, Slezak)

Torschüsse: 28 – 33

Strafen: Regensburg 10 – Krefeld 12

Zuschauer: 4017

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Ich glaube, das Spiel lief so ähnlich wie jedes andere in dieser Serie. Wir wollten von Anfang an sehr konzentriert spielen, die neutrale Zone schnell überbrücken und dem Gegner nicht so viel Raum lassen. Teilweise ist uns das gut gelungen, teilweise aber nicht. Aber wir haben es in jedem Spiel geschafft, die entscheidenden Situationen für uns zu entscheiden. Wir haben in den entscheidenden Momenten gut verteidigt, aber auch die Tore geschossen, immer wenn es wackelig wurde, haben wir das Tor geschossen. In der Partie heute, aber auch in den anderen Partien, waren kritische Situationen, die wir gut lösen konnten. Wir hatten natürlich genügend Respekt gegenüber Regensburg, wir haben die Serie gegen Rosenheim ja gesehen. Sie haben viel in diese Serie investiert, sie sind in den letzten Tagen viel hin und her gefahren. Wir wollten nicht zu leicht alles hergeben, und wir haben es geschafft, es dem Gegner sehr, sehr schwer zu machen. Und dann hat sich vielleicht auch einfach die Tiefe in unserem Kader durchgesetzt. Auch heute haben wieder alle vier Reihen gescored, Bicki hinten hat super gehalten, und dann denke ich auch, dass das ein verdienter Sieg war. In beiden Stadien war unheimliche Stimmung von beiden Fanlagern. Es war eine super Serie. Auch wenn es klar aussieht, war es das nicht immer, und deshalb sind wir super happy, dass wir jetzt im Finale sind.“