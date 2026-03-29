Halbfinal-Einzug perfekt: Huskies schlagen Lausitzer Füchse im sechsten Spiel

Kassel. (PM Huskies) Am Sonntag waren die Huskies zum sechsten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Lausitzer Füchse in Weißwasser zu Gast.

Das Anfangsdrittel ging dabei klar an die Gastgeber, welche eine 1:0-Führung mit in die ersten Pause nahmen. Die Schlittenhunde drehten die Partie durch einen Doppelpack von Weidner sowie einen weiteren Treffer durch Rutkowski. Die Füchse verkürzten kurz vor Ende noch einmal, am Ende stand jedoch der vierte Sieg der Serie für die Nordhessen.

Der Start in die Partie verlief aus Sicht der Huskies denkbar ungünstig, denn bereits in der vierten Spielminute konnte Scheidl mit einem Schlagschuss in Überzahl seine Füchse in Front bringen. Einige Minuten später konnte Maurer mit einer starken Parade gegen den freistehenden Knobloch Schlimmeres verhindern (7.). Auch weiterhin kamen die Nordhessen nicht unbedingt in die Partie. Auch ein Grund dafür war eine 5+Spieldauerstrafe gegen Simon Schütz wegen eines Kniechecks (10.) Dank eines aufopferungsvollen Unterzahlspiels, zwischenzeitlich sogar in doppelter Unterzahl, konnten die Huskies den knappen Rückstand aber in die erste Pause retten.

Im Mittelabschnitt zeigten die Schlittenhunde ein anderes Gesicht. Sie starteten offensiv druckvoll ins Drittel, konnten sich zunächst jedoch noch nicht belohnen. Nachdem zwischenzeitlich beide Teams eine Powerplaysituation jeweils ungenutzt ließen, erzielten Nordhessen schließlich den verdienten Ausgleich: Keck nutzte über den rechten Flügel seine Geschwindigkeit, legte zurück auf Weidner und dieser traf ins rechte Eck zum 1:1 (32.). Gegen Ende des Mitteldrittels wurden auch die Füchse offensiv wieder aktiver, es ging aber mit dem 1:1 in die Kabine.

Auch im letzten Drittel ging es direkt Schlag auf Schlag. Zuerst vergaben Keck (42.) sowie auch Brady in eigener Unterzahl (43.) jeweils einen Alleingang. Stattdem Führungstreffer für die Füchse in Unterzahl, nutzten die Huskies ihre Überzahlsituation zur Führung: Hoelscher legte in den Slot auf Mieszkowski, dessen Schuss noch den Pfosten traf, Weidner stand aber goldrichtig – 2:1 (45.). Die Huskies legten nach. In der 49. Minute brachte Stadler die Scheibe in Richtung Tor, wo Mieszkowski Geduld bewies, nochmal quer auf Rutkowski legte und dieser schließlich aus kurzer Distanz verwandeln konnte. Serie entschieden? Mitnichten. In der 55. Minute konnte Broda den Anschlusstreffer für die Sachsen erzielen und bescherte so den Zuschauern in der Eisarena Weißwasser eine spannende Schlussphase. Unmittelbar nach Wiederbeginn war es erneut Keck, der per Alleingang die Chance auf die direkte Antwort hatte, jedoch an Morrone scheiterte (55.). Kurz darauf bekamen die Füchse ein weiteres Powerplay zugesprochen, die Schlittenhunde kämpften den Sieg jedoch über die Ziellinie und belohnten sich so mit dem Einzug ins Halbfinale.

Im Halbfinale erwarten die Huskies nun Ravensburg oder Bietigheim. Die erste Partie findet am Donnerstag ab 19:30 Uhr in der Probonio Arena statt.

Tore:

1:0 Scheidl (PP – Brady, Jahnke – 4. Min.)

1:1 Weidner (Keck – 32. Min.)

1:2 Weidner (PP – Mieszkowski, Hoelscher – 45. Min.)

1:3 Rutkowski (Mieszkowski, Stadler – 49. Min.)

2:3 Brady (55. Min.)