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Håkan Åhlund neuer Headcoach in Leipzig

29. April 20261 Mins read26
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IceFighters - © Sportfoto-Sale (DR)
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Leipzig. (PM IceFighters) Håkan Åhlund wird neuer Headcoach der KSW IceFighters Leipzig.

Der 58-jährige Schwede wechselt vom dänischen Erstligisten Rungsted Seier Capital zum Leipziger Oberligisten. Mit seinem bisherigen Team errang Håkan Åhlund in der Saison 2025/2026 Platz drei in der dänischen Metal Ligaen.

Leipzigs neuer Headcoach war als Trainer in der ersten und zweiten schwedischen Liga sowie der höchsten dänischen Liga aktiv. In seiner schwedischen Heimat wurde er in der Saison 2018/2019 als „Swedish Coach of the Year“ ausgezeichnet, nachdem ihm mit IK Oskarshamn der Aufstieg in die SHL, die höchste schwedische Liga, gelang.

Leipzig ist für Håkan Åhlund die erste Trainerstation in Deutschland. Während seiner erfolgreichen Spielerkarriere stand er jedoch zwischen 1998 und 2001 drei Spielzeiten in der DEL für Augsburg und Oberhausen auf dem Eis und absolvierte 173 DEL-Spiele. Als Spieler konnte er in der 1990er Jahren zwei schwedische Meistertitel mit Malmö IF feiern, und gewann zudem mit der schwedischen Nationalmannschaft 1993 WM-Silber. Zuvor wurde Håkan Åhlund U18-Weltmeister und gewann bei der U20-WM Bronze.

„Wir sind glücklich, dass wir Håkan überzeugen konnten, an den Standort Leipzig zu wechseln. Seine bisherigen Erfolge sprechen für sich und wir sind überzeugt, dass er hier die nötigen Impulse für eine erfolgreiche sportliche Zukunft der KSW IceFighters geben kann. Bis zum offiziellen Trainingsstart im August stehen wir mit ihm im engen Kontakt und tauschen uns über alle anstehenden Fragen und Themen regelmäßig aus“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Håkan Åhlund: „Ich fühle mich geehrt und bin stolz darauf, das Amt des Headcoaches der KSW IceFighters Leipzig zu übernehmen. Dieser Verein hat eine starke Identität und leidenschaftliche Fans, und es ist ein Privileg, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Diese neue Aufgabe bedeutet einen spannenden nächsten Schritt in meiner Karriere. Ich glaube fest an harte Arbeit, Verantwortungsbewusstsein und kontinuierliche Weiterentwicklung – sowohl im Team als auch individuell. Mein Ziel ist es, etwas Nachhaltiges aufzubauen, worauf alle, die mit dem Verein verbunden sind, stolz sein können. Ich freue mich sehr darauf, Spieler, Staff und Fans kennenzulernen und diese Reise mit ihnen gemeinsam zu beginnen.“

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