Haien gelingt Sieg gegen den Meister!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Die Haie feiern einen hart erkämpften 2:1-Sieg nach Overtime gegen Meister Salzburg. Eine Minute fehlte auf drei Punkte. HC...

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie feiern einen hart erkämpften 2:1-Sieg nach Overtime gegen Meister Salzburg. Eine Minute fehlte auf drei Punkte.

HC TIWAG Innsbruck Coach Mitch O’Keefe muss im Spiel gegen den Meister weiter auf Senna Peeters verzichten, zudem fällt Verteidiger Noah Kerber verletzt aus. Die ersten zehn Minuten der Partie verlaufen ohne die großen Höhepunkte, beide Teams kommen zwar zu Chancen, die hochkarätigen Möglichkeiten fehlen aber noch. Mitte des Abschnitts sind die Haie zwei Mal in Folge im Powerplay, und die Hausherren nutzen die zweite Überzahl zur Führung. Brady Shaw, Innsbrucks #12, trifft links oben zum 1:0. Salzburg erhöht daraufhin etwas den Druck, die Defensive rund um Evan Buitenhuis hält aber, 1:0 nach 20 Minuten.

In der ersten Drittelpause wird eine ehemalige, legendäre Haie-#12 geehrt. Todd Elik stattet der TIWAG Arena einen Besuch ab, und was er im Mitteldrittel von den Haien zu sehen bekommt, dürfte ihm gefallen. Die Haie liefern den Bullen weiter ein Duell auf Augenhöhe, und sind über weite Strecken dem 2:0 näher als die Salzburger dem Ausgleich. Die schwächen sich nämlich durch Strafen immer wieder selbst, die Haie kommen in den Überzahlspielen zu etlichen Möglichkeiten, verabsäumen es aber die Führung auszubauen. Erst gegen Ende des Abschnitts kommt Salzburg wieder mehr auf, kann aber ebenfalls ein Überzahlspiel nicht nutzen.

Zu Beginn des Schlussdrittels packt Evan Buitenhuis zunächst einen Big-Save gegen Salzburgs Peter Schneider aus, dann sind die Haie wieder in Überzahl. Wieder liegt das 2:0 in der Luft, doch wieder retten sich die Bullen über diese brenzlige Phase. Jetzt dreht der Meister noch einmal auf, drängt auf den Ausgleich, doch die Salzburger verzweifeln an einem wieder überragenden Evan Buitenhuis. Exakt eine Minute vor Schluss schlägt es dann doch noch im Haie-Tor ein. Verteidiger Chay Genoway trifft von der blauen Linie, Buitenhuis geschlagen! Die Salzburger retten sich in letzter Sekunde in Innsbruck in die Verlängerung.

Dort vergeben die Tiroler zuerst in Überzahl dicke Möglichkeiten auf den Siegestreffer, um dann am Ende doch noch zu jubeln. Corey Mackin erlöst die Haie, und lässt die TIWAG Arena beben.

Der HC TIWAG Innsbruck schlägt den Meister Red Bull Salzburg mit 2:1 nach Overtime, und fügt den Bullen damit die erste Saisonniederlage zu.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC Red Bull Salzburg 2:1/OT (1:0,0:0,0:1)

Tore: Shaw (12./PP1), Mackin (65./GWG) bzw. Genoway (60.)

