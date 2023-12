Haie: Wieder nix gegen FehÃ©rvÃ¡r

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HCI verliert in Fehérvár mit 3:5, und damit auch die dritte Saisonpartie gegen die Ungarn. Die Hausherren übernehmen...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI verliert in Fehérvár mit 3:5, und damit auch die dritte Saisonpartie gegen die Ungarn.

Die Hausherren übernehmen von der ersten Minute an das Kommando, spielen sich im ersten Abschnitt eine Vielzahl an guten Möglichkeiten heraus. Markus Gratzer (heute statt Evan Buitenhuis im Haie-Tor) steht ein ums andere Mal im Mittelpunkt, ist dem HCI aber ein sicherer Rückhalt, unter anderem kann ihn Fehérvár-Stürmer Guillaume Leclerc in Minute elf nicht überwinden, als er alleine auf Gratzer zuläuft. Die Haie können sich nach zwölf, dreizehn Minuten etwas befreien, und gehen in dieser Phase in Führung. Kevin Roy erzielt nach Pass von Adam Rockwood das 1:0 für die Tiroler. Danach drücken wieder die Ungarn, haben bei einem Stangenschuss Pech, und scheitern weiter am bis dahin großartigen Markus Gratzer.

Die Ungarn kommen gut aus der Kabine, und bereits nach zwei Minuten zum Ausgleich. Nátán Vertes überwindet Markus Gratzer aus kurzer Distanz. Die Haie können aber Dank eines Fehlers von Fehérvár-Goalie Horvath rasch zurückschlagen. Horvath will die Scheibe hinter dem Tor klären, übersieht dabei Kevin Roy, der kann ins leere Tor abschließen. Die Ungarn bleiben auch im Mitteldrittel dominant, kommen aber nicht mehr zu so vielen großen Möglichkeiten wie im ersten Drittel. Die größte Chance von Bartalis kann einmal mehr Gratzer entschärfen.

Der Schlussabschnitt bleibt lange ausgeglichen, bis die Haie von den Hausherren in deren Halle eiskalt ausgekontert werden. Terbocs gelingt nach einem dieser Konter der Ausgleich zum 2:2 (45.). Leclerc bringt Fehérvár dann im ersten und einzigen Powerplay des ganzen Spiels glücklich in Führung (49., sein Abstauber geht über die Stange und Brady Shaws Schlittschuh ins Netz), nach einem Stellungsfehler in der Haie-Abwehr sorgt Mihaly dann fünf Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Die Haie nehmen dann früh Markus Gratzer vom Eis, kommen mit einem Feldspieler mehr durch Mackin noch zum 3:4, kassieren wenig später aber das Empty-Net-Goal durch Bartalis.

Jetzt haben die HCI-Cracks endlich ein paar Tage Pause. In der Liga geht es am kommenden Freitag zu Hause gegen Ljubljana.

Hydro AV19 Fehérvár – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 5:3 (0:1,1:1,4:1)

Tore: Vertes (23.), Terbocs (45.), Leclerc (49./PP1), Mihaly (55./GWG), Bartalis (60./EN) bzw. Roy (14., 25.), Mackin (59.);

3628 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team