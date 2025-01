Haie wieder nah dran im Derby gegen Bozen

Innsbruck. (PM Haie) Auch gegen Tabellenführer Bozen zeigt der HCI eine ansprechende Leistung. Am Ende bleibt aber die nächste Niederlage.

Leichtes Aufatmen herrschte vor dem Spiel bei den Innsbrucker Haien. Mit Krogsgaard, Rassell, Stöffler und Valentini kehren vier Spieler, die gegen Salzburg gefehlt hatten, ins Lineup zurück.

Die Haie spielen gegen den Tabellenführer ein bärenstarkes erstes Drittel, sind eigentlich das bessere Team, und haben auch die größeren Möglichkeiten. Allein Patrick Grasso klopft drei Mal bei HCB-Goalie Vallini an (4., 7., 10.). Auch im einzigen Überzahlspiel des ersten Drittels, nach einem grenzwertigen Foul von Di Perna an Welsh (der Haie-Defender kehrt danach auch nicht mehr aufs Eis zurück), brennt es einmal vor dem Bozen-Tor lichterloh. Die Haie sind bis dahin aber im Abschluss glücklos. Anders die Foxes, die 9 Sekunden vor der Pausensirene in Führung gehen. Nach einem Schuss von Bradley trifft Simon Bourque unglücklich für Haie-Goalie Jakob Brandner. Bis dahin hatten die Südtiroler lediglich durch Helewka eine große Chance gehabt (14.).

Im Mitteldrittel dominieren dann die Foxes. Immer wieder können sie die Haie in deren Drittel einschnüren, den Tirolern bleiben Konter. Aus einem dieser Gegenstöße treffen die Haie aber zum Ausgleich. Jeremy Bracco bedient Corey Mackin, und der Kapitän hat keine Mühe auf 1:1 zu stellen. Doch die Bozner bleiben Spielbestimmend, und sind stets brandgefährlich. Bei guten Chancen von Dustin Gazley (30.) oder Scott Valentine (31.) kann sich HCI-Goalie Brandner noch auszeichnen, gegen einen Schuss von Bourque in Minute 35 ist er aber machtlos. Kurz vor Drittelende rettet Brandner noch einmal bei einem Alleingang von Braden Christoffer, es geht mit 1:2 ins Schlussdrittel.

Dort können die Foxes im Powerplay durch Bradley auf 3:1 erhöhen. Doch wie schon in den letzten Spielen stecken die Tiroler nicht auf, drücken zunächst im Powerplay auf den Anschlusstreffer (Pech für Hirano bei einem Lattenschuss), und kommen wenig später durch Valentini (aus spitzem Winkel) zum zweiten Treffer. Die Partie ist wieder völlig offen, die Haie sind immer wieder nahe am Ausgleich dran, scheitern aber an Vallini. Am Ende sorgt ein Empty-Net-Goal zum 4:2 für Bozen für die Entscheidung, die Haie gehen wieder leer aus.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HCB Südtirol Alperia 2:4 (0:1,1:1,1:2)

Torfolge: 0:1 Bourque (20.), 1:1 Mackin (27.), 1:2 Bourque (35.), 1:3 Bradley (44./PP1/GWG), 2:3 Valentini (47.), 2:4 Finoro (59./EN);

