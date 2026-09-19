Haie: Wieder knapp – wieder keine Punkte

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI muss zum Start der Saison zwei Niederlagen einstecken. Auch gegen die Caps aus Wien reicht es nicht zu Punkten.

Beide Teams haben gestern knappe Auftaktniederlagen einstecken müssen, und sind dementsprechend motiviert, heute die ersten Punkte der Saison einzufahren. Die Wiener haben in Drittel eins mehr vom Spiel, mehr Abschlüsse, schaffen es aber nicht, die ganz großen Chancen herauszuarbeiten. Die Haie verlegen sich aufs Kontern, und kommen so auch zum 1:0. Sebastian Benker setzt Michael Kernebreger ein, dessen Schuss geht am Tor vorbei, landet via Bande aber bei Connor Mayer, der am langen Eck nur noch einzuschieben braucht (9.). Sekunden später hat Kevin Macierzynski das 2:0 am Schläger, scheitert aber alleine vor Goalie Reideborn. In Minute 17 können die Caps ausgleichen. Erstes Powerplay im Spiel, und es dauert gerade einmal 4 Sekunden ehe Shane Gersich die Scheibe unhaltbar ins kurze Kreuzeck hämmert. Danach haben die Haie bei einem Stangenschuss von Mayer Pech, es geht mit 1:1 in die Kabinen.

Der zweite Abschnitt beginnt zerfahren, beiden Teams unterlaufen viele Ungenauigkeiten im Offensivspiel, große Chancen sind deshalb Mangelware. In Minute 28 geht Wien in Führung, abermals scoren die Caps im Powerplay. Kapitän Linden Vey kommt etwas glücklich zwei Mal zum Abschluss, beim zweiten Versuch ist Goalie Sam Harvey machtlos. Die Haie sind von diesem Treffer sichtlich gezeichnet, die nächsten Minuten gehören den Gästen. Erst ein Powerplay der Haie bringt die Tiroler wieder ins Spiel. Sebastian Benker stochert die Scheibe zum Ausgleich ins Netz. Zuvor hatten die Haie im Überzahlspiel bereits einige Chancen liegengelassen. Dann die turbulente Schlussphase des Mittelabschnitts: Zunächst lassen die Haie ein Powerplay ungenützt, Nikita Scherbak trifft kurz darauf die Stange, und Wien geht ebenfalls wenig später wieder in Führung. Jeremy Gregoire stellt, wieder im Powerplay, auf 2:3. Damit geht es ins Schlussdrittel.

Die Haie kommen gut aus der Kabine, haben gleich offensive Szenen, bekommen aber eine kalte Dusche. Gersich erhöht bei einem Entlastungsangriff auf 2:4. Wieder brauchen die Tiroler einige Minuten, um sich von dem Gegentreffer zu erholen, doch sie blasen in den letzten zehn Minuten erfolgreich zum Angriff. Marcel Witting bringt den HCI zunächst auf 3:4 heran (53.), Sebastian Benker gleicht vier Minuten vor dem Ende im Powerplay glücklich aus. Wien-Goalie Reideborn lenkt einen Querpass von Benker ins eigene Tor. Die Freude bei den Haie-Fans über den Ausgleich währt allerdings nur kurz. Eine Minute später führen die Caps nämlich wieder. Shane Gersich macht im Powerplay sein drittes Tor, die Wiener scoren an diesem Abend in vier ihrer fünf Überzahlspiele. Am Ende bringen die Gäste das Ergebnis mit etwas Glück (u.a. trifft Steven Owre noch die Latte) über die Zeit, und feiern ihre ersten drei Punkte der Siaosn. Der HCI steht nach zwei Spielen leider noch mit leeren Händen da. Am Mittwoch geht es nach Salzburg. Fas haben die Möglichkeit beim Public Viewing im Bierstindl live mitzufiebern.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. Vienna Capitals 4:5 (1:1,1:2,2:2)

Torfolge:

1:0 Mayer (9./EQ, Assists: Kernberger, Benker),

1:1 Gersich (17./PP1, Assists: Vey, Lilja)

1:2 Vey (28./PP1, Assists: Gersich, Bailen)

2:2 Benker (34./PP1, Assists: Owre, Richards)

2:3 Gregoire (40./PP1, Assist: Bailen)

2:4 Gersich (42./EQ; Assist: Bourque),

3:4 Witting (53./EQ, Assists: Richards, Macierzynski)

4:4 Benker (56./PP1, Assists: Messner, Richards)

4:5 Gersich (57./PP1/GWG, Assists: Vey);

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