Haie vertrauen ihrem Trainerteam: Neuer Vertrag fÃ¼r Smotherman und Pedevilla

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI hat eine wichtige Entscheidung für die kommende Saison getroffen.

Die Haie bauen auch in der kommenden Saison auf ihr Trainerteam.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie geht 25/26 in eine weitere Saison mit Headcoach Jordan Smotherman. Das haben die Verantwortlichen diese Woche entschieden. „Smo“ geht damit in seine zweite Saison als HCI-Trainer. An seiner Seite wird wieder Assistant-Coach Florian Pedevilla stehen, Florian Stern wird weiter der Athletik-Coach des HCI sein.

„Wir sind mit der Arbeit von Jordan Smotherman und seinem Team sehr zufrieden. Auch wenn der sportliche Erfolg und die Tabellensituation sicherlich unter den Erwartungen liegen, haben wir vollstes Vertrauen in unser Trainerteam. Die Arbeit am Eis und in der Kabine haben uns überzeugt, wir spielen kontinuierlich mit vier Linien, bauen heimische Talente mehr und mehr ein. Auch das ist dem Verein, neben dem sportlichen Erfolg, extrem wichtig“, heißt es von Vereinsseite.

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Jordan Smotherman: „Ich bin dankbar für das Vertrauen das die Organisation in mich und uns setzt. Ich hoffe, dass ich mithelfen kann, hier etwas besonderes aufzubauen. Es stimmt, es war bisher ein sehr hartes Jahr, doch ich glaube, dass wir daraus sehr viel gelernt haben, um in Zukunft wieder erfolgreich zu sein.“

Assistant-Coach Florian Pedevilla: „Es freut mich sehr, dass ich auch in der kommenden Saison Seite an Seite mit Smo arbeiten kann. Ich glaube, nach dieser Saison weiß er ganz genau, was wir brauchen, um wieder erfolgreicher zu sein.“

