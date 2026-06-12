Haie verpflichten Torhüter Nico Wiens – Brandt und Müller erhalten Förderlizenzen, Späth kehrt zurück

Köln. (Haie) Die Kölner Haie stellen die Weichen für die weitere Entwicklung mehrerer Nachwuchsspieler: Mit Nico Wiens verpflichten die Kölner einen jungen Torhüter mit Perspektive.

Zudem werden Tobin Brandt und Nikita Müller, die in der vergangenen Saison für die U20 spielten, mit Förderlizenzen ausgestattet. Außerdem kehrt Angreifer Mateu Späth nach einem Jahr in Kanada zum KEC zurück. Die vier Spieler werden künftig eng in die Struktur aus Profikader und Kooperationspartnern eingebunden und sollen dort die nächsten Schritte ihrer Entwicklung gehen.

Sportdirektor Matthias Baldys: „Nico bringt als Torhüter gute Voraussetzungen mit und wird bei uns die Möglichkeit erhalten, sich Schritt für Schritt im Profibereich weiterzuentwickeln. Tobin Brandt hat für die Junghaie in den vergangenen Jahren sehr gute Leistungen gezeigt und konnte bereits in der vergangenen Saison für die Füchse Duisburg Spielpraxis sammeln. Nikita Müller war in den vergangenen Jahren ebenfalls ein wichtiger Spieler für die U20. Auch ihn möchten wir dabei unterstützen, seine Fähigkeiten auf gutem Niveau weiter auszubauen. Mateu hat in Kanada wichtige Erfahrungen gesammelt und sich in einem neuen Umfeld weiterentwickelt. Wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und freuen uns, dass er nun nach Köln zurückkehrt. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern wollen wir die Spieler gezielt fördern und ihnen die notwendige Spielpraxis auf dem jeweils passenden Niveau ermöglichen.“

Über Nico Wiens:

Nico Wiens spielte bereits in seiner Jugend für die Junghaie, ehe er zur Saison 2021/2022 in den Nachwuchs des EV Ravensburg wechselte. Dort verbrachte der gebürtige Pfullendorfer eine Saison. In der darauffolgenden Spielzeit wechselte er zum ERC Ingolstadt und verbrachte dort insgesamt drei Jahre. Zur abgelaufenen Saison ging es für den 20-Jährigen zu den Selber Wölfen in die Oberliga, wo er insgesamt 15 Spiele bestritt. Zudem sammelte er DEL2-Erfahrung bei den Ravensburg Towerstars (drei Spiele). Bei den Haien wird Wiens künftig mit der Rückennummer 32 auflaufen.

Über Tobin Brandt:

Der 19-Jährige wechselte zur Saison 2022/2023 aus dem Nachwuchs der Iserlohn Roosters zu den Junghaien und durchlief seitdem die U17 sowie die U20 des KEC. Für die Junghaie bestritt der Angreifer insgesamt 157 Spiele und holte in diesen 245 Scorerpunkte. In der abgelaufenen Saison sammelte Brandt, der auch U-Nationalmannschaftserfahrung besitzt, Spielpraxis bei den Füchsen Duisburg und kam in der Oberliga auf 23 Einsätze (drei Tore, fünf Assists).

Über Nikita Müller

Müller kam im Sommer 2023 in den Nachwuchs der Haie und spielte in den vergangenen drei Jahren für die U20. Zuvor durchlief der 19-jährige Abwehrspieler den Nachwuchs in Iserlohn und verbrachte eine Saison beim schwedischen Club Strömsbro IF. Für die U20 absolvierte Müller 111 Spiele und erzielte dabei 45 Punkte (elf Tore, 34 Assists).

Über Mateu Späth

Der Stürmer kam zur Saison 2024/2025 von den Tölzer Löwen zu uns nach Köln. Späth durchlief den Nachwuchs der Tölzer und debütierte in der Saison 2023/2024 als erst 16-Jähriger im Oberliga-Team der Löwen. Bei uns absolvierte Späth in seiner ersten Saison als Hai unter anderem jeweils zwölf Spiele für die U20-Mannschaft sowie für unseren damaligen Kooperationspartner EC Bad Nauheim aus der DEL2. Im Sommer des vergangenen Jahres zog es den 19-Jährigen nach Kanada. Dort bestritt er sechs Spiele für die Niagara IceDogs in der OHL (Ontario Hockey League) sowie 36 Partien für die Salmon Arm Silverbacks in der BCHL (British Columbia Hockey League). Späth wird bei den Haien die Rückennummer 71 erhalten.

Alle vier Spieler verfügen über Förderlizenzen, um für die Kooperationspartner Düsseldorfer EG (DEL2) und Füchse Duisburg (OL Nord) zum Einsatz kommen zu können.

125 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro