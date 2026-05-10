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HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Haie verpflichten Sam Harvey

10. Mai 20261 Mins read267
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Sam Harvey - © Vanna Antonello
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Innsbruck. (PM Haie) Dem HCI ist es gelungen einen Top-Goalie zu verpflichten.

Sam Harvey hat bei den Haien einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Mit Sam Harvey verpflichtet der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie einen Tormann, der bereits in den letzten Jahren in der win2day ICE Hockey League für Furore gesorgt hat. Fast vier Saisonen lang (unterbrochen nur durch einen kurzen Abstecher in Finnlands erste Liga) war Harvey der sichere Rückhalt des HCB Südtirol Alperia. Jetzt wechselt der 28-jährige Kanadier von den Foxes über den Brenner zu den Haien. Nach Brady Shaw, Joel Messner oder Kevin Macierzynski ist Sam Harvey der nächste Top-Neuzugang des HCI, dessen Team in der kommenden Saison ein schlagkräftiges zu werden scheint.

Der Abo-Verkauf für die kommende Saison startet übrigens bereits in den nächsten Wochen. Dabei wird der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie neue Wege beschreiten, und einzigartige Angebote präsentieren. Nähere Infos dazu folgen.

Sam Harvey: „Meine Familie und ich freuen uns riesig, Teil der Organisation zu werden und dieses neue Kapitel zu beginnen. Wir haben viel Gutes über das Team, die Stadt und die leidenschaftlichen Fans gehört und freuen uns darauf, ein Teil der Haie-Gemeinschaft zu werden. Ich kann es kaum erwarten, meine Teamkollegen zu arbeiten und gemeinsam mit unseren Fans viele Erfolge zu feiern.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla: „Wir sind unglaublich froh und stolz, mit Sam Harvey einen so starken Rückhalt beim HC Innsbruck zu haben. Sam überzeugt nicht nur mit seinen Leistungen auf dem Eis, sondern auch mit seiner Professionalität, seinem Einsatz und seiner positiven Ausstrahlung innerhalb der Mannschaft. Ein Torhüter wie er gibt dem gesamten Team Sicherheit und Vertrauen – wir freuen uns sehr, dass er Teil unserer Organisation ist.“

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