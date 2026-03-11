Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Adler Stadtwerke KitzbühelHC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Haie verpflichten Niklas Bretschneider

11. März 20261 Mins read229
Niklas Bretschneider - © PM HC Innsbruck
Innsbruck. (PM HCI) Der HCI hat sich die Dienste von Niklas Bretschneider gesichert.

Der 26-jährige wechselt von Kitzbühel nach Innsbruck.

Mit Niklas Bretschneider verpflichten die Haie einen variabel einsetzbaren Stürmer, der jede Menge Erfahrung mitbringt. Der 26-jährige lief zwischen 2020 und 2025 knapp 250-mal für die Black Wings Linz in der win2day ICE Hockey League auf, in der vergangenen Saison verstärkte er die Adler aus Kitzbühel in der AlpsHL. Niklas kann zudem auf 15 Spiele für Österreichs Nationalteam verweisen.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich, Niklas bald als Hai in der TIWAG Arena begrüßen zu dürfen.

Niklas Bretschneider: „Ich bin sehr froh, dass ich wieder in der ICE Hockey League spielen und zeigen kann, dass ich hier hingehöre. Ich kenne schon ein paar Spieler in Innsbruck und habe sehr gute Dinge über die Stadt und den Verein gehört. Ich freue mich auf diese Chance. Ich habe das Gefühl, dass der Verein mit ein paar guten Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen einen positiven Schritt in die richtige Richtung macht.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla: „Wir waren mit Niklas über die Saison weg in Kontakt und sind schlussendlich froh, dass es geklappt hat, ihn für uns zu gewinnen. Er ist heiß und hungrig darauf wieder in der obersten Liga zu spielen. Niklas arbeitet immer hart, ist ein großer Teamplayer und lästiger Gegenspieler – genau das, was wir in Zukunft auch brauchen.“

