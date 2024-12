Haie verpflichten neuen StÃ¼rmer mit DEL-Vergangenheit

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI holt einen neuen Stürmer. Jeremy Bracco soll der Haie-Offensive mehr Durchschlagskraft verleihen. Jeremy Bracco kann eine beeindruckende Visitenkarte vorweisen....

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI holt einen neuen Stürmer. Jeremy Bracco soll der Haie-Offensive mehr Durchschlagskraft verleihen.

Jeremy Bracco kann eine beeindruckende Visitenkarte vorweisen. Der 27-jährige Nordamerikaner wurde 2015 im NHL-Draft von den Toronto Maple Leafs in der zweiten Runde gedraftet. Zwar schaffte der Stürmer den Sprung in die NHL nicht, wusste aber in anderen Ligen zu überzeugen. Bracco spielte über 180 Spiele in der AHL, knapp 100 Spiele in der russischen KHL sowie eine Saison in Finnland und der DEL. Bei den Krefeld Pinguinen kam Bracco zum Beispiel auf eine Bilanz von 54 Punkten in ebenso vielen Ligaspielen. Zuletzt war Bracco in der Slowakei bei Zvolen engagiert. Er soll morgen nach Innsbruck kommen und bereits am nächsten Wochenende für die Haie auflaufen.

Jeremy Bracco: „Ich bin sehr aufgeregt zu einem guten Team mit fanatischen Fans in einer schönen Stadt zu kommen. Ich freue mich darauf für diese Organisation zu spielen und dem Team rasch zu helfen wieder nach oben zu kommen.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Jeremy ist ein kreativer Spielmacher, der uns ab sofort mehr offensive Durchschlagskraft verleihen wird. Mit seinen herausragenden offensiven Fähigkeiten sind wir überzeugt, dass er bei uns voll zur Entfaltung kommen wird. Sein Können hat er unter anderem eindrucksvoll in der zweitbesten Liga der Welt unter Beweis gestellt. Besonders hervorzuheben sind seine Stärken im Powerplay. Wir freuen uns sehr und sind gespannt darauf, Jeremy bereits morgen in Innsbruck begrüßen zu dürfen.“

