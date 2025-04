Haie verpflichten Kilian Rappold!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck freut sich, die Verpflichtung des österreichischen Stürmers Kilian Rappold bekannt zu geben.

Der 22-jährige Steirer wechselt vom AlpsHL-Meister EK Die Zeller Eisbären zu den Haien und bringt neben ICEHL-Erfahrung auch frische Siegermentalität an den Inn.

In der abgelaufenen Saison 2024/2025 absolvierte Rappold 37 Spiele für Zell am See und feierte dort den Gewinn der Alps Hockey League. Zuvor war er in der ICEHL für die Graz99ers sowie die Steinbach Black Wings Linz im Einsatz. In Innsbruck will er nun die nächste Stufe seiner Entwicklung zünden und sich in der win2day ICE Hockey League als fester Bestandteil des Teams etablieren.

Kilian Rappold: „Es freut mich sehr, dass ich ein Teil des Teams sein darf. Meine Saison ist sehr gut verlaufen – man träumt als Spieler immer von einem Meistertitel, und den habe ich dieses Jahr mit den Zeller Eisbären hart erkämpft, was mich sehr glücklich macht. Vor der Saison habe ich schon viel Gutes über die Haie gehört, und das Interesse war groß. Es bedeutet mir viel, hier eine neue Rolle einzunehmen und das Team bestmöglich bei seinen Zielen zu unterstützen. Mein persönliches Ziel ist es, bei den Haien Fuß zu fassen, mich weiterzuentwickeln und mitzuhelfen, die Playoffs zu erreichen und darauf aufzubauen.“

Headcoach Jordan Smotherman: „Wir freuen uns, weiterhin junge, hungrige Österreicher in unser Team zu holen, die bereit sind, hart zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Kilian bringt genau die Mentalität mit, die wir suchen. Er kommt mit viel Selbstvertrauen nach einer starken Saison in Zell am See und weiß, wie man in Drucksituationen performt. Wir freuen uns darauf, ihn bei seinen nächsten Schritten zu begleiten.“

Co-Trainer Florian Pedevilla: „Mit Kilian bekommen wir einen Spieler, der bereit ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Er hat in den Spielen, in denen er bereits in der ICEHL aufgelaufen ist, sehr gute Leistungen abgeliefert. Wir konnten ihn jetzt in den Playoffs bei mehreren Spielen beobachten und er hat dabei immer sehr stark performt. Kilian war ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Zeller Saison.“ Statistiken https://www.eliteprospects.com/player/482069/kilian-rappold

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV