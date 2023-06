Haie verpflichten Gordie Green!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck präsentiert den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Gordie Green soll die Offensivpower der Haie verstärken. Gordie...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck präsentiert den nächsten Neuzugang für die kommende Saison.

Gordie Green soll die Offensivpower der Haie verstärken.

Gordie Green ist 27 Jahre alt und wurde in Ann Arbor, USA, geboren. Der flinke Rechtsschütze spielte zuletzt in der East Coast Hockey League (ECHL), kann aber in den vergangenen Jahren auch auf Einsätze in der AHL verweisen. Für Green ist der HC Innsbruck die erste Europastation. Aufzeigen konnte Gordie zuletzt vor Allem in den Postseasons. In den vergangenen zwei Jahren erzielte Green in 32 Playoff-Spielen für seine Teams ebenso viele Punkte.

Die gesamte Organisation der Haie freut sich, Gordie Green als Hai in Innsbruck begrüßen zu dürfen.

HC TIWAG Innsbruck Sport Manager Max Steinacher: „Gordie ist ein sehr schneller und beweglicher Flügel, der über ein super Stickhandling sowie über viel Spielwitz verfügt. Er wird uns und den Fans damit viel Freude machen. Zudem kann Gordie auch scoren, wie er zuletzt in den ECHL-Playoffs gezeigt hat, wo er einer der punktebesten Spieler war.“

