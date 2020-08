Haie verpflichten geballte Offensivkraft!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TWK Innsbruck hat für die kommende Saison drei weitere Imports verpflichtet. Mit Felix Girard (CAN) kommt ein bekanntes Gesicht...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TWK Innsbruck hat für die kommende Saison drei weitere Imports verpflichtet.

Mit Felix Girard (CAN) kommt ein bekanntes Gesicht von Ligakonkurrent Fehervar, Jonathan Racine (CAN) und Colton Saucerman (USA) sollen die Haie-Defensive verstärken.

Felix Girard konnte vergangene Saison bereits in Fehervar als Spielmacher glänzen. Jetzt will er sein Können im Haifischbecken zeigen. Der 26-jährige wurde in seiner Jugend als einer der besten Defensivstürmer ausgezeichnet und 2013 von den Nashville Predators (NHL) gedraftet. Danach spielte er fünf Saisonen lang für Farmteams von Nashville und Colorado Avalanche (NHL) in der American Hockey League und kam dabei auf über 350 Einsätze in der AHL.

Mit Jonathan Racine kommt ein Verteidiger nach Innsbruck der ebenfalls mehrjährige AHLErfahrung vorweisen kann. Der Kanadier aus Montreal wurde 2011 von den Florida Panthers (NHL) gedraftet und kam in der Saison 2013/14 auch zu einem NHL-Einsatz. Den Großteil seiner Profikarriere spielte der 1,88m große Defender in der American Hockey League bei Farmteams von Florida, den Montreal Canadiens oder Tampa Bay Lightning. In der Vorsaison startet der 27-jährige seine Europakarriere und heuerte im Februar bei Tappara in Finnland an.

Ein weiterer Neuzugang in der Verteidigung des HC TWK Innsbruck ist Colton Saucerman. Der 28-jährige Rechtsschütze absolvierte mehrere Saisonen in der AHL und der East Coast Hockey League (ECHL). Zuletzt war der US-Amerikaner bei den Idaho Steelheads engagiert.

Stimmen:

HC TWK Innsbruck Coach Mitch O’Keefe über …

…Felix Girard: „Felix ist ein Allrounder, er kann praktisch alles spielen. Er ist bekannt dafür immer 100 Prozent zu geben und ist ein geborener Leader. Ich erwarte mir, dass er weiter auf hohem Niveau spielt und bin sehr froh ihn in Innsbruck zu haben.“

…Jonathan Racine: „Racine ist ein kräftiger, zweikampfstarker Verteidiger der sehr gut eisläuft und das physische Spiel liebt. Er hat zudem einen super ersten Pass. Es ist gut, dass er letzte Saison erste Europaerfahrung in Finnlands Topliga sammeln konnte. Jonathan wird sich in Tirol rasch zurecht finden und uns vom Start weg helfen.“

…Colton Saucerman: „Colton ist ein Pit Bull auf dem Eis. Was ihm vielleicht an Körpergröße fehlt macht er mit großem Herz und Leidenschaft wett. Er ist eine Macht an der Bande und hat zudem offensiv riesiges Potential.“

Geballte Offensivpower aus Nordamerika

Der HC TWK Innsbruck verstärkt sich mit Offensivpower aus Nordamerika. Die USAmerikaner Sam Herr und Max Gerlach sowie der Kanadier Deven Sideroff sind künftig Haie!

Die Truppe des HC TWK Innsbruck für die kommende Saison nimmt immer konkretere Formen an. Sam Herr, Max Gerlach und Deven Sideroff sollen noch mehr Durchschlagskraft, Talent, Scoringqualität und Leidenschaft ins Haifischbecken bringen.

Mit Sam Herr (27) kommt der Topscorer der vergangenen Elite Ice Hockey League (EIHL) in Großbritannien nach Innsbruck. Der US-Amerikaner kam für die Nottingham Panthers in 46 Spielen auf 30 Tore und 29 Assists. In seiner Zeit in Nordamerika zeigte Sam Herr mehrere Saisonen auch in der American Hockey League (AHL) für Ontario Reign seine Offensivqualitäten.

Max Gerlach (22) sorgte vergangene Saison in der zweiten Schweizer Liga (NLB) für Furore. Der Rechtsschütze war auf Anhieb bester Scorer seines Teams HCB Ticino Rockets. Mit 38 Punkten hatte er doppelt so viele wie der zweitbeste Scorer seines Teams. In seiner Zeit in der Western Hockey League (WHL), einer der Top-Juniorenligen in Kanada, kam Max in 298 Spielen auf 269 Punkte.

Die Haie Fans dürfen sich bei Deven Sideroff (23) auf einen weiteren kampfkräftigen, hungrigen Spieler aus Übersee freuen. Sideroff wurde 2015 von den Anaheim Ducks (NHL) gedraftet und spielte seither bei den San Diego Gulls, dem Farmteam der Ducks in der American Hockey League (AHL).

Stimmen:

HC TWK Innsbruck Coach Mitch O’Keefe über …

…Sam Herr: „Ich bin aufgeregt und froh einen Power Forward wie Sam Herr nach Innsbruck zu holen. Sam spielt dominant, er macht es seinen Gegenspielern richtig schwer gegen ihn zu spielen. Sam wird ein Leader am Eis und in der Kabine werden. Er war der Topscorer in der UK-League und ich hoffe er macht auch in der ICE Hockey League so weiter.“

…Max Gerlach: „Max bringt für einen U24-Spieler Riesenoffensivqualitäten mit. Seine erste Saison in Europa in der Schweiz war sehr erfolgreich, er war unter den Top 10 Torschützen der Liga. Wir freuen uns darauf Max kommende Saison in seiner Entwicklung zu helfen.“

…Deven Sideroff „Deven ist für sein Alter ein sehr reifer Spieler. Er ist ein großartiger Eisläufer und harter Teamworker auf der gesamten Eisfläche. Deven freut sich auf den Start seiner Europakarriere und wird das Haie-Trikot mit Stolz tragen.“