Haie verpflichten finnischen Verteidiger Valtteri KemilÃ¤inen

Köln. (PM Haie) Weiterer Zuwachs für die KEC-Defensive: Vom HC Sparta Prag wechselt Verteidiger Valtteri Kemiläinen zu den Kölner Haien.

Der 33-jährige Finne gewann in seiner Karriere bereits drei finnische Meisterschaften, zweimal die Champions Hockey League und wurde 2022 mit dem finnischen Nationalteam Olympiasieger. Beim KEC wird der Rechtsschütze zukünftig mit der Rückennummer 13 auflaufen.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie: „Valtteri ist ein sehr erfahrener Verteidiger, der sich gut in unser Spielsystem einfügen wird. Er hat in vielen erfolgreichen Mannschaften einen wichtigen Part übernommen und wird unser Spiel durch seine Übersicht und sein Spielverständnis bereichern. Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort ein Teil unserer Mannschaft ist.“

„Ich freue mich sehr auf die Haie und kann es kaum erwarten alle kennenzulernen“, so Valtteri Kemiläinen. „Mit Matthias Baldys und Kari Jalonen hatte ich sehr gute Gespräche, in denen sie mir den Weg der Haie aufgezeigt haben. Ich möchte dabei helfen, dass wir eine erfolgreiche Saison und möglichst lange Playoffs spielen können.“

Über Valtteri Kemiläinen

Der im finnischen Jyväskylä geborene Kemiläinen debütierte in der Saison 2014/2015 im Team seiner Geburtsstadt in der ersten finnischen Liga. Insgesamt neun Jahre lief der Verteidiger in der Liiga für JYP Jyväskylä und Tappara Tampere auf. In insgesamt 494 Partien erzielte Kemiläinen 67 Tore und legte 216 Treffer auf (283 Scorerpunkte).

2017, 2023 und 2024 gewann Kemiläinen mit Tappara Tampere die finnische Meisterschaft. In der Saison 2022/ 2023, in der er mit 52 Scorerpunkten in 57 Spielen eindrucksvoll seine Scoringfähigkeiten unter Beweis stellte, wurde er zudem als Verteidiger des Jahres der finnischen Liiga ausgezeichnet. 2022 und 2023 gewann er mit Tappara Tampere ebenfalls die Champions Hockey League.

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte Valterri Kemiläinen im Frühjahr 2022. Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann der Verteidiger bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille.

Nach neun Jahren in Finnland mit einer kurzen Unterbrechung mit Stationen in Vityaz (Russland) und Rögle (Schweden), lief Valtteri Kemiläinen in der abgelaufenen Saison beim HC Sparta Prag in Tschechien auf. Für den Club aus der tschechischen Hauptstadt erzielte er 26 Scorerpunkte in 54 Partien. Nun zieht es ihn zu seiner ersten Station in Deutschland nach Köln.

