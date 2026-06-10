Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League HC TWK Innsbruck "Die Haie" Haie verpflichten Ex-Düsseldorfer Justin Richards
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Haie verpflichten Ex-Düsseldorfer Justin Richards

10. Juni 20261 Mins read43
Share
Justin Richards - © Marco Leipold / City-Press
Share

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck nimmt Justin Richards unter Vertrag.

Der US-Amerikaner lief zuletzt für Fehérvár auf.

Der US-Amerikaner Justin Richards wird in der kommenden Saison Teil des Teams des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie sein. Richards war in der vergangenen Saison bei Ligakonkurrent Fehérvár unter Vertrag.

Der heute 28-jährige war nach seiner College-Zeit hauptsächlich in der American Hockey League (AHL) tätig, lief für die New York Rangers (1x) und die Columbus Blue Jackets (2x) aber auch insgesamt drei Mal in der NHL auf. 2024 wechselte er nach Europa zur Düsseldorfer EG, von der er im Jahr darauf zu Fehérvár stieß.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich, Justin bald im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

Justin Richards: „Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr, Teil der Haie zu sein. Ich habe nur Gutes über die Stadt, den Verein, und die Fans gehört. Ich kann kaum erwarten, dass es los geht.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla: „Mit Justin haben wir den Spielertyp gefunden, den wir noch gesucht haben. Wir haben von ihm menschlich aber auch am Eis nur das Beste gehört. Er ist ein zuverlässiger Zwei-Wege-Center, ein defensiv verantwortungsbewusster Stürmer, ein guter Bullyspieler und Penalty-Killer. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Justin Richards @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
91
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Fabian Ranftl hängt die Schlittschuhe an den Nagel

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Herner EVTransfer-News

Erfahrung und Kreativität für die Offensive – Miners verpflichten Daniel Reichert!

Herne. (PM HEV) Daniel Reichert wechselt vom Ligakonkurrenten aus Hamm an den...

By10. Juni 2026
EC BregenzerwaldTransfer-News

Fabian Ranftl hängt die Schlittschuhe an den Nagel

Dornbirn. (PM HC Tigers) Nach fünf gemeinsamen Jahren heißt es Abschied nehmen:...

By10. Juni 2026
Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Alexander Brunner bleibt ein Wildpferd

Sterzing. (PM Broncos) Alexander Brunner wird auch in der kommenden Meisterschaft für...

By10. Juni 2026
! +Adler MannheimTransfer-News

Adler geben weitere Personalien bekannt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben drei weitere Personalentscheidungen in der...

By10. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten