Haie verpflichten Ex-Düsseldorfer Justin Richards

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck nimmt Justin Richards unter Vertrag.

Der US-Amerikaner lief zuletzt für Fehérvár auf.

Der US-Amerikaner Justin Richards wird in der kommenden Saison Teil des Teams des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie sein. Richards war in der vergangenen Saison bei Ligakonkurrent Fehérvár unter Vertrag.

Der heute 28-jährige war nach seiner College-Zeit hauptsächlich in der American Hockey League (AHL) tätig, lief für die New York Rangers (1x) und die Columbus Blue Jackets (2x) aber auch insgesamt drei Mal in der NHL auf. 2024 wechselte er nach Europa zur Düsseldorfer EG, von der er im Jahr darauf zu Fehérvár stieß.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich, Justin bald im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

Justin Richards: „Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr, Teil der Haie zu sein. Ich habe nur Gutes über die Stadt, den Verein, und die Fans gehört. Ich kann kaum erwarten, dass es los geht.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla: „Mit Justin haben wir den Spielertyp gefunden, den wir noch gesucht haben. Wir haben von ihm menschlich aber auch am Eis nur das Beste gehört. Er ist ein zuverlässiger Zwei-Wege-Center, ein defensiv verantwortungsbewusster Stürmer, ein guter Bullyspieler und Penalty-Killer. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Justin Richards @ Elite Prospects

91 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro