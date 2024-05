Haie verpflichten Erfahrung!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat sich mit Zintis Zusevics verstärkt. Der 30-jährige Stürmer bringt jede Menge ICE-Erfahrung mit. Zintis Zusevics wurde...

Zintis Zusevics wurde in Riga geboren, spielte aber bereits im Nachwuchs für die Graz99ers. Der Stürmer, der mittlerweile Österreicher ist, kam als Jugendlicher auch zu Einsätzen für sein Geburtsland Lettland. Inzwischen 30-jährig kann Zintis auf große Erfahrung in der ICE Hockey League verweisen. Für Graz, Linz und Wien machte der Rechtsschütze insgesamt knapp 500 Spiele in Österreichs höchster Liga. In der vergangenen Saison setze ihn eine Verletzung lange außer Gefecht, von der sich Zintis aber vollständig erholt hat.

Die gesamte Organisation der Haie freut sich, Zintis Zusevics im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

Zintis Zusevics: „Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung HC Innsbruck! Ich werde im Sommer weiter hart arbeiten und kann es kaum erwarten, mit dem Team in die neue Saison zu starten.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Zintis wird uns in Puncto Scoring weitere Optionen bringen. Er hat seine Qualitäten in der Liga mehrfach bewiesen und ich bin mir sicher, dass er das auch bei uns tun wird. Seine Verletzung ist komplett überwunden, er steht voll in der Vorbereitung.“