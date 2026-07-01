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Haie verpflichten erfahrenen Schweden

1. Juli 20262 Mins read53
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Einlauf der Haie - © by Sportfoto-Sale (DR)
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Neuer Stürmer für den KEC: Die Kölner Haie haben den schwedischen Stürmer Markus Ljungh unter Vertrag genommen.

Der 35-jährige Center wechselt vom schwedischen Erstligisten Linköping HC an den Rhein. Markus Ljungh bringt die Erfahrung aus zwölf Spielzeiten auf höchstem europäischem Niveau sowie mehreren Einsätzen im schwedischen Nationalteam mit nach Köln. Bei den Haien wird Ljungh die Rückennummer 61 erhalten.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Markus ist ein äußerst erfahrener und vielseitiger Center, der seit vielen Jahren auf höchstem Niveau überzeugt. Mit seiner Spielübersicht, seiner verantwortungsbewussten Spielweise und seiner großen Erfahrung wird er unserem Team zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen. Wir freuen uns, Markus bei den Kölner Haien willkommen zu heißen.“

Markus Ljungh: „Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison Teil der Haie zu sein. Ich habe viel Gutes über den Verein und die Fans gehört und kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der DEL und darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Über Markus Ljungh

Markus Ljungh wurde im schwedischen Västerås geboren und begann beim VIK Västerås mit dem Eishockey spielen. In der Saison 2009/2010 debütierte der Mittelstürmer als 19-Jähriger bei seinem Heimatclub in der zweiten schwedischen Liga. Weitere Stationen folgten für Ljungh bei Djurgården, mit denen er 2014 in die erste schwedische Liga aufstieg, und bei HV71 in Jönköping (SHL).

In der Saison 2019/2020 lief Markus Ljungh das bis dato einzige Mal außerhalb seiner schwedischen Heimat auf. Für Admiral Vladivostok in der KHL steuerte der Linksschütze 37 Punkte in 59 Hauptrunden-Spielen bei.

In den vergangenen sechs Spielzeiten lief der Center für den Linköping HC auf, wo er als Assistenzkapitän eine wichtige Führungsrolle innerhalb der Mannschaft übernahm. Während seiner Zeit beim LHC spielte Ljungh auch mit seinem neuen Teamkollegen Patrick Russell zusammen. Während seiner Zeit in Linköping sammelte er in 295 Pflichtspielen 196 Scorerpunkte und gehörte über Jahre zu den konstantesten Offensivspielern seines Teams.

Neben seinen Einsätzen im Vereinstrikot wurde Markus Ljungh auch mehrere Male für die schwedische Nationalmannschaft berufen. Nach seinem Debüt im April 2016 absolvierte er über die vergangenen Jahre insgesamt 16 Länderspiele für die „Tre Kronor“.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Markus Ljungh @ Elite Prospects

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