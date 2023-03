Haie verlieren Spiel 3!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck verliert zu Hause gegen die Vienna Capitals mit 2:5. Damit gewinnt zum dritten Mal im dritten Spiel...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck verliert zu Hause gegen die Vienna Capitals mit 2:5. Damit gewinnt zum dritten Mal im dritten Spiel dieser Serie das Auswärtsteam.

Die Fans in der randvollen TIWAG Arena sehen von Beginn an ein hart umkämpftes Playoff-Spiel, beide Teams bringen auch jede Menge Emotion mit aufs Eis, beinahe nach jedem Pfiff werden zwischen den Spielern „Freundlichkeiten“ ausgetauscht. Die Haie, wieder mit dem etwas besseren Start, gehen in der 8. Minute im Powerplay durch Martin Ulmer in Führung. Die ist zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Coulter und Mader vergebe in weiterer Folge noch gute Möglichkeiten, es bleibt aber beim 1:0. Bis 33 Sekunden vor Drittelende, da schlägt es im Kasten von Renè Swette ein. Radek Prokes fälscht im Slot einen Schuss unhaltbar ab, 1:1, damit geht es auch in die Drittelpause.

Drittel zwei beginnt mit eine doppelten kalten Dusche für die Haie. Radek Prokes bringt die Caps zunächst im Powerplay mit 2:1 in Führung, nur eine Minute später erhöht Armin Preiser mit einem Schuss ins lange Eck – plötzlich führen die Gäste aus Wien mit 3:1. Die Tiroler schütteln sich kurz, drehen dann aber wieder voll auf. Vier Minuten sind die Haie in Überzahl, 1:36 davon sogar 5 gegen 3, doch den Caps gelingt es mit viel Glück (u.a. Latte Brady Shaw) und einem exzellent aufspielenden Stefan Steen im Tor über diese Phase zu kommen. Aus einem Konter (Niki Hartl hatte Martin Ulmer an der eigenen blauen Linie die Scheibe abgeluchst) erhöhen die Caps in Minute 34 dann auf 4:1. Diesmal sind es die Gäste, die einen eiskalten Auftritt hinlegen.

Im Schlussdrittel versuchen die Haie alles, um noch einmal in die Partie zu kommen, lassen dabei aber wie schon im Mitteldrittel beste Chancen ungenützt. Das 2:4 fällt dann aber doch, wenn auch glücklich. Ein Nachschuss von Anders Krogsgaard wird abgefälscht. In der TIWAG Arena keimt noch einmal Hoffnung auf. Die Tiroler kommen zwar noch zu Möglichkeiten, für mehr reicht es aber nicht. Das 2:5 durch Bradley in der letzten Minute (Swette bereits vom Eis) ist nur noch Statistik.

Der HC TIWAG Innsbruck verliert ein lange Zeit enges Spiel gegen die Vienna Capitals mit 2:5, liegt in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 zurück, hat aber bereits am Dienstag in Wien die Chance, zurückzuschlagen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – spusu Vienna Capitals 2:5 (1:1,0:3,1:1)

Torfolge: 1:0 Ulmer (8./PP1), 1:1 Prokes (20.), 1:2 Prokes (22./PP1), 1:3 Preiser (23.), 1:4 Hartl (34.), 2:4 Krogsgaard (48.), 2:5 Bradley (60./EN);

Stand in der Best-of-Seven-Serie: 1:2

