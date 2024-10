Haie verlieren knapp!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI unterliegt Tabellenführer Graz knapp mit 2:3. Die Haie hatten dabei bereits mit 2:0 geführt. Starkes Anfangsdrittel Die Haie wollten...

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI unterliegt Tabellenführer Graz knapp mit 2:3.

Die Haie hatten dabei bereits mit 2:0 geführt.

Starkes Anfangsdrittel

Die Haie wollten in Graz weniger Respekt zeigen als beim ersten Spiel gegen die 99ers in Innsbruck vor knapp drei Wochen (2:4 für die 99ers). Und die Tiroler lassen den Worten in den ersten zwanzig Minuten Taten folgen. Die Haie machen es dem Tabellenführer von der ersten Sekunde an schwer, sind bissig, aggressiv, und versuchen sich keineswegs zu verstecken. Nach einer flotten Anfangsphase müssen sich die Fans im Grazer Bunker in Minute 6 die Augen reiben. Nach einem Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden führen die Haie nämlich plötzlich mit 2:0 (Stefan Klassek, Corey Mackin). Gleich darauf haben die Tiroler im Powerplay Chancen auf das dritte Tor, aber auch Glück, weil 99ers-Stürmer Michael Schiechl bei einem Breakaway nur die Innenstange trifft. Die Grazer versuchen in weiterer Folge die Haie ins eigene Drittel zu drängen, schaffen es aber nur selten dauerhaft Druck zu erzeugen. Auf der anderen Seite bleiben die Tiroler stets gefährlich, und haben in ihrem zweiten Powerplay durch Hirano (2) und Dobnig weiter Möglichkeiten. Nach zwanzig Minuten führt der HCI in Graz nicht unverdient mit 2:0.

Graz kommt auf

Die 99ers sortieren sich in der Drittelpause, und kommen mit Schwung aus den Kabinen. Kapitän Korbinian Holzer sorgt bereits in der 22. Minute mit einem satten Schlagschuss ins Kreuzeck für den Anschlusstreffer und lässt den Bunker zum ersten Mal beben. Die Grazer bringen sich daraufhin mit Strafen selbst wieder in Bedrängnis, die Haie können aber auch im ihrem dritten und vierten Powerplay des Abends nichts Zählbares auf die Anzeigetafel bringen. Und so übernehmen die 99ers ab Minute 30 das Zepter, und drücken auf den Ausgleich. Der fällt dann auch in der 37. Spielminute, weil die Grazer in ihrem ersten Powerplay des Spiels effizient sind. Rok Ticar bezwingt HCI-Goalie Evan Buitenhuis mit einem Onetimer. Kurz vor Drittelende taucht Mark Rassell noch einmal aussichtsreich vor dem Graz-Tor auf, scheitert aber an Goalie Gunnarsson, und fasst beim Nachsetzen noch eine Zweiminutenstrafe aus. Die Haie damit zu Beginn des Schlussdrittels rund eineinhalb Minuten in Unterzahl.

Eng bis zum Schluss

Die Haie überstehen zwar diese Unterzahl, geraten aber weiter unter Druck. Nach Chancen für Holzer und Kainz gehen die Grazer in Minute 44 zum ersten Mal in Führung. Trevor Gooch verwertet einen Rebound und stellt auf 3:2 – Partie gedreht! Die Haie versuchen wieder zurückzukommen, finden durch Dobnig, Hirano, Grasso oder Welsh auch Möglichkeiten vor, die ganz großen Chancen bleiben bis wenige Minuten vor dem Ende aber aus. 2:38 vor Schluss bekommt der HCI aber noch einmal die Chance in Form eines Powerplays. Coach Jordan Smotherman zieht zusätzlich den Goalie – somit heißt es 6 gegen 4. Die Tiroler drücken hier auf den Ausgleich, finden Möglichkeiten vor, können das Ruder aber nicht mehr herumreißen. Die 99ers gewinnen am Ende knapp mit 3:2. Trotz einer frühen 2:0-Führung müssen die Haie mit leeren Händen die Heimreise antreten. Am kommenden Sonntag gastieren die Black Wings aus Linz in der TIWAG Arena. Die Linzer waren heute spielfrei.

Moser Medical Graz99ers – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 3:2 (0:2,2:0,1:0)

Torfolge: 0:1 Klassek (6.), Mackin (6.), 1:2 Holzer (22.), 2:2 Ticar (37./PP1), 3:2 Gooch (44./GWG);