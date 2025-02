Haie verlieren 0:4 gegen Ljubljana

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss sich auch Olimpija Ljubljana geschlagen geben. Die Haie unterliegen den Drachen mit 0:4.

Der HCI muss weiterhin auf einige Spieler verzichten, auch Elias Stöffler fällt aus, dafür kehren im Vergleich zum Spiel gegen Salzburg Jan Lattner, Sascha Bauer oder Zintis Zusevics wieder ins Lineup zurück. Die Gäste aus Laibach haben im ersten Abschnitt deutlich mehr vom Spiel, verbringen mehr Zeit in der Angriffszone und geben auch viel mehr Schüsse ab, Tore wollen aber noch keine fallen. Immer wieder ist bei Goalie Jakob Brandner Endstation. Der HCI verteidigt leidenschaftlich, wird offensiv aber noch zu selten gefährlich. Die beste Möglichkeit auf Seiten der Haie hat Lukas Bär, der in Minute 9 mit einem Onetimer an Olimpija-Goalie Horak scheitert.

Der zweite Abschnitt verläuft lange deutlich ausgeglichener als die ersten 20 Minuten. Auch die Haie werden öfter gefährlich, haben die eine oder andere gute Möglichkeit in Führung zu gehen, so scheitert etwa Mark Rassell aus guter Position an Horak (27.). Gegen Ende des Abschnitts wird der Druck der Gäste wieder etwas größer, und die Drachen sorgen binnen knapp dreieinhalb für die Vorentscheidung. Zunächst bedient der zweifache Stanley-Cup-Sieger Nick Bonino Rok Kapel ideal vor dem Tor, dieser kann sich die Ecke aussuchen (35.). Kurz danach landet ein Pass von Ziga Mehle am Schlittschuh eines HCI-Verteidigers und von dort im Tor (37.). Wieder wenig später ist es Bonino selbst, der mit einem sehenswerten Backhand-Schuss Ljubljana jubeln lässt. Somit geht es mit 0:3 ein zweites Mal in die Kabinen.

Ljubljana macht im Schlussabschnitt dann von Beginn an mächtig Druck, die Haie könne sich nur selten befreien. Auch in dieser Phase verhindert Brandner immer wieder einen weiteren Treffer. In Minute 47 ist aber auch er machtlos. Ex-Hai Alexandre Lavoie bedient Wyatt Ege am langen Eck und es steht 0:4. Die Haie bekommen im einzigen Powerplay des Abends noch einmal die Chance auf den Ehrentreffer, Nick Welsh und Jan Lattner scheitern aber mit ihren Schüssen an Horak beziehungsweise verziehen. Die Haie zeigen wie gegen Salzburg zwar kämpferisch wieder eine gute Leistung, verlieren am Ende aber verdient mit 0:4.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Olimpija Ljubljana 0:4 (0:0,0:3,0:1)

Torfolge: 0:1 Kapel (35./GWG), 0:2 Mehle (37.), 0:3 Bonino (38.), 0:4 Ege (47.);

