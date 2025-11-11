Haie verleihen jungen Verteidiger bis Sommer an Kassel Huskies

Köln. (PM Haie) Haie-Verteidiger Luca Münzenberger wird bis zum Sommer 2026 für die Kassel Huskies in der DEL2 auflaufen.

Beide Clubs einigten sich auf eine entsprechende Vereinbarung, die ab sofort gilt und dem jungen Abwehrspieler Spielpraxis auf hohem Niveau ermöglichen soll.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie: „Mit dem Wechsel zu den Kassel Huskies hat Luca die Möglichkeit, wertvolle Spielpraxis zu sammeln und sich auf einem sehr guten Niveau weiterzuentwickeln. Da er bei uns einen langfristigen Vertrag hat, werden wir seinen Weg weiterhin sehr intensiv verfolgen und freuen uns, wenn er ab Sommer zu uns zurückkehrt.“

Seine Karriere in Zahlen

