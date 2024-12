Haie verlÃ¤ngern VertrÃ¤ge mit gleich drei Spielern

Köln. (PM Haie) Passend zum 24. Dezember können die Kölner Haie gleich drei schöne Nachrichten vermelden.

Der KEC hat die Verträge mit seinen Spielern Frederik Storm, Maximilian Glötzl und Kevin Niedenz vorzeitig verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Verträge mit Frederik, Maximilian und Kevin verlängern konnten. Sie alle sind wichtige Bestandteile unseres Kaders, weswegen wir froh sind, dass sie auch über die Saison hinaus bei uns bleiben“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys über die vorzeitigen Vertragsverlängerungen. Während die Haie den Vertrag von Verteidiger Maximilian Glötzl um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert haben, wurden die Verträge der Angreifer Frederik Storm und Kevin Niedenz um ein Jahr bis 2026 erweitert.

„Frederik Storm hat sich seit seiner Ankunft im Sommer 2023 sofort integriert und ist mittlerweile fester und wichtiger Teil unserer Mannschaft – Frederik bringt viel Qualität mit. Er spielt sehr mannschaftsdienlich und ist zudem erfahren und zuverlässig. Frederik hilft uns in den unterschiedlichsten Situationen auf dem Eis, weil er sehr variabel ist“, so Baldys über die Verlängerung mit dem 35-jährigen Dänen, der mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.

„Maximilian Glötzl hat sich nach seiner Verletzung wieder stark zurückgearbeitet, viel investiert und in dieser Saison nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Er kennt den KEC durch seine

Junghaie-Vergangenheit sehr gut und hat sich zu einer stabilen Größe entwickelt“, so Baldys über die Vertragsverlängerung mit Maximilian Glötzl.

„Kevin Niedenz hat in dieser Saison gezeigt, dass er PENNY DEL spielen kann. Als junger Spieler mit Junghaie-Vergangenheit ist er noch lange nicht am Ende seiner Leistungsgrenze – unser Ziel ist es, ihn behutsam an diese heranzuführen“, so Baldys über die Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen.

