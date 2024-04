Haie vereinen das BrÃ¼derpaar Steffler

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck holt Devin Steffler von Meister Salzburg. Der 23-jährige wird damit in Innsbruck mit seinem Bruder Kele zusammenspielen....

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck holt Devin Steffler von Meister Salzburg.

Der 23-jährige wird damit in Innsbruck mit seinem Bruder Kele zusammenspielen.

Devin Steffler ist, wie sein Bruder Kele, Doppelstaatsbürger (AUT/USA). In seiner Jugend spielte er in Colorado, wechselte dann nach Europa, um später zwei Jahre in der Western Hockey League zu spielen. In den vergangenen Saisonen gehörte er dem Meisterkader des EC Salzburg an und feierte drei Meistertitel. Insgesamt kam er dabei auf 46 Liga- und 6 CHL-Einsätze.

Statements

Devin Steffler: „Es ist ein tolles Gefühl nach Innsbruck zu meinem Bruder zu wechseln. Wir haben einmal schon gemeinsam gespielt und freue mich schon. Ich habe immer gute Sachen über Innsbruck, den Verein und die Fans gehört. Ich will alles für die Mannschaft geben damit wir erfolgreich sein können. Ich gehe mit positiver Einstellung in die Saison und möchte mich natürlich auch als Spieler weiterentwickeln.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Wir haben Devin die ganze Saison über beobachtet und er hat uns mit seiner soliden 2-way Spielweise überzeugt. In der ALPS hat er seine offensiven Qualitäten bereits unter Beweis gestellt, wir sind davon überzeugt, dass er das auch bei uns in der ICE tun wird.

Wir sind glücklich darüber, dass wir das Brüderpaar Steffler in Innsbruck vereint haben.“