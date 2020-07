Haie und John Lammers trennen sich einvernehmlich!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TWK Innsbruck und Stürmer John Lammers haben sich nach intensiven Gesprächen darauf geeinigt, den bestehenden Vertrag aufzulösen. Die Trennung...

Der HC TWK Innsbruck und Lammers hatten sich Anfang März auf einen Vertrag für die kommende Saison geeinigt. Nach den Ereignissen rund um die Coronapandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Eishockeysport und den Verein haben sich die Voraussetzungen allerdings geändert. Gemeinsam mit John Lammers haben die Verantwortlichen des HC TWK Innsbruck jetzt entschieden, dass es für beide Seiten das Beste ist, den Vertrag aufzulösen.

Der HC TWK Innsbruck bedankt sich bei John Lammers und wünscht ihm und dessen Familie alles Gute für die Zukunft.

John Lammers wird Innsbruck somit nach fünf erfolgreichen Jahren verlassen. Der Kanadier trug 257 Mal das Haiedress und erzielte dabei 243 Punkte.

Stimmen:

HC TWK Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Unglücklicherweise ist die Situation in der Welt derzeit so, dass John und wir künftig getrennte Wege gehen müssen. Er hat dem Klub in den letzten Jahren viel gegeben und den Fans mit seinen Leistungen viel Freude bereitet. Wir wünschen John und seiner Familie nur das Beste für ihr nächstes Abenteuer.“