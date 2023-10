Haie trotz 2:4 ganz stark!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt dem schwedischen Topklub Skelleftea AIK mit 2:4. Die Haie, und ganz besonders Debütant Markus...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt dem schwedischen Topklub Skelleftea AIK mit 2:4.

Die Haie, und ganz besonders Debütant Markus Gratzer, liefern aber eine super Vorstellung ab.

Die Gäste aus Schweden zeigen im ersten Abschnitt, warum sie zu Europas Eishockeyelite zählen. Eisläuferisch und technisch top übernehmen die Gelb-Schwarzen von Beginn an das Kommando. Nach 30 Sekunden muss der Youngster im Haie-Tor Markus Gratzer zum ersten Mal zupacken, es sollten weitere Paraden folgen. Die Haie-Defensive lässt aber nur wenige Hochkaräter zu, und wenn ist Gratzer auf dem Posten – bis 13 Sekunden vor Drittelende. Skelleftea kombiniert sich durch die Haie-Abwehr, Lukas Vesterlund schiebt aus kurzer Distanz ein.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts sind die Haie im Powerplay, doch die Schweden lassen die Tiroler fast eineinhalb Minuten nicht ins eigene Drittel. Erst in den letzten Sekunden der Überzahl kommen die Haie zum Abschluss, doch der sitzt. Senna Peeters hämmert die Scheibe per One-Timer zum 1:1 in die Maschen. Kurz darauf hat Nicolas Schintler sogar die Führung auf dem Schläger, scheitert aber aus kurzer Distanz. Danach bleiben die Gäste tonangebend, haben mehr vom Spiel, obwohl die Tiroler auch offensiv ihre Momente haben. In einer langen Druckphase von Skelleftea gehen die Schweden dann durch Linus Lindström wieder in Führung. Gratzer hatte zuvor ein ums andere Mal gerettet.

Im Schlussdrittel sorgt Axel Sandin-Pellika zum ersten Mal für eine Zweitore-Führung der Schweden. Der Verteidiger lässt Goalie Gratzer aus kurzer Distanz keine Chance. Die Haie stecken aber nicht auf, halten die Partie jetzt ausgeglichener, und kommen aus einem Entlastungsangriff durch Verteidiger Kele Steffler zum Anschlusstreffer. Goalie Gustaf Lindvall sieht bei dem Schuss von Steffler etwas unglücklich aus. Bis zum Schluss bleiben die Haie an den Schweden dran, nehmen am Ende auch noch Markus Gratzer vom Eis, das Risiko bleibt aber unbelohnt. Topscorer Pär Lindholm macht Sekunden vor dem Ende mit dem empty-net-goal den Deckel drauf.

Die Haie verkaufen sich gegen Skelleftea AIK ganz teuer, fordern den schwedischen Topklub bis zum Schluss, und können, trotz Niederlage, viel Selbstvertrauen mitnehmen. Markus Gratzer zeigt bei seinem Profidebüt einen starken Auftritt, und wird auch verdient zum Man oft he Match gewählt.

Nach den letzten Vorrundenspielen morgen Mittwoch wissen die Haie dann, auf wen sie im CHL-Achtelfinale treffen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Skelleftea AIK 2:4 (0:1,1:1,1:2)

Tore: Peeters (22./PP1), Steffler (50.) bzw. Vesterlund (20.), Lindström (36.), Sandin-Pellika (42.), Lindholm (60./EN);

