Haie sind Tirols Team des Jahres!

Innsbruck. (PM Haie) Riesenerfolg für den HC TIWAG Innsbruck! Die Fans wählen den HCI bei der Tiroler Sportlerwahl zur Mannschaft des Jahres.

Zum ersten Mal in der Geschichte hat der HC TIWAG Innsbruck den begehrten „Viktor“ gewonnen. Mit dem „Viktor“ werden jedes Jahr Tirols Sportler und Sportlerinnen des Jahres ausgezeichnet. Dieses Mal hatten die Tiroler bei der von der Tiroler Tageszeitung und dem ORF Tirol durchgeführten Fanwahl die Nase vorn.

Bei einer festlichen Gala mit 800 Gästen im Innsbrucker Congress wurden die Preisträger am Freitagabend geehrt. HCI-Legende Patti Mössmer hielt die Laudatio, die Coaches Mitch O’Keefe und Flo Pedevilla, Kapitän Jan Lattner und Co. nahmen den „Viktor“ entgegen. Für die gesamte Organisation der Haie ist diese Auszeichnung eine weitere Anerkennung für die harte Arbeit des letzten Jahres und der so erfolgreichen Saison.

Der Dank des HCI gilt allen Fans, die durch ihre Stimme für die Haie diese Ehrung erst möglich gemacht haben.

