Haie sind gerÃ¼stet fÃ¼r den Saisonstart

Köln. (MR) „Endlich wieder Eishockey“ werden sich die knapp 3000 Zuschauer in der Lanxess Arena gedacht haben und feuerten ihr Team teils frenetisch an. Die Kölner Haie bedankten sich mit einem 4:1 in einem munteren Spiel gegen die Krefeld Pinguine.

Es galt in diesem letzten Test vor Beginn der Punkterunde in der PENNY-DEL die 3G-Regel, und nicht nur die komplette Bestuhlung war für ein Eishockeyspiel ungewohnt. Im Vergleich zur Vorsaison war viel Betrieb im Umlauf, der eine oder andere Verpflegungsstand war geöffnet oder auch Merchandising. Und es war vergleichsweise laut, hatten doch außer den Offiziellen und ein paar Pressevertretern auch 2938 Zuschauer den Weg zum ersten Spiel in der Kölner Lanxess Arena seit dem 6. März 2020, also seit 17 Monaten (!) gefunden. Die Begrüßung der Mannschaft klappte schon ganz gut, auch wenn es mit den neuen Namen teilweise noch nicht ganz rund lief. Eine kleine Vorstellung des jeweiligen Protagonisten wurde vom Stadionsprecher frei Haus geliefert. Nach der Haiehymne, der man stehend Referenz erwies, ging der Schlagabtausch auf dem Eis auch schon los.

Kölner Doppelschlag bringt Vorentscheidung

Ein munteres Match, bei dem auch das eine oder andere kleine Scharmützel nicht fehlte, entspann sich, aber es dauerte bis kurz vor der ersten Pause, dass der längst fällige Treffer fiel. 6 Sekunden vor der Sirene war Krefelds junger Nikita Quapp erstmals geschlagen, als Alexander Oblinger im Hechtsprung die freie Scheibe über den Strich brachte. Und die Haie machten nach dem Pausentee genau hier weiter, nach 39 Sekunden hatte Publikumsliebling Sebastian Uvira erfolgreich nachgestochert. Krefelds Lucas Lessio oder auch Neuzugang Anton Berlyov waren ihrerseits immer wieder gefährlich, doch Tomas Pöpperle hielt seinen Kasten lange Zeit sauber. Schlitzohrig zog Marcel Barinka vor das Tor und schlenzte die Scheibe zum 3:0 in die Maschen (37.). Im Schlussabschnitt lagen Freud und Leid für die Gäste nahe beieinander. Zunächst erwischte es den Schweden Alexander Bergström, der einen Schlag auf die Hand bekommen hatte. Zur Drittelmitte belohnte Jeremy Bracco seine Farben für die Bemühungen mit dem Anschlusstreffer zum 3:1. Doch wenig später musste auch Berlyov vom Eis, der wohl einen schmerzhaften Pucktreffer abbekommen hatte. Am Ende verzögerte Krefelds Youngster Luca Hauf, der nur im Schlussdrittel zu Einsätzen gekommen war, beim Bully das Spiel. In dieser Strafzeit und 32 Sekunden vor der finalen Sirene gab es den heute einzigen Überzahltreffer im Haifischbecken (Andreas Thuresson) zum Endstand von 4:1.



Endlich wieder Ehrenrunde!

Damit sind die Kölner Haie allem Anschein nach bestens gerüstet für die Saison nach 5 Siegen aus 6 Testspielen. Für die Pinguine hingegen kann man nur hoffen, dass deren 9 Testspiele (1 Sieg) allesamt „Generalproben“ auf die Saison waren: es kann nur besser werden. Den Spielern der Domstädter jedenfalls stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als sie sich nach dem Sieg von den Fans beklatscht zur Ehrenrunde begaben; Jon Matsumoto hatte mit zweifachem Nachwuchs schwer zu tragen… Uvira wurde übrigens mannschaftsintern zum Spieler des Tages gewählt und erschien mit der Karnevalsmütze zum Interview.