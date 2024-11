Haie-Sieg gegen den Rekordmeister

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI feiert endlich wieder einen Heimsieg. Die Haie ringen den KAC mit 4:3 nieder. Die knapp 2000 Fans in der...

Die knapp 2000 Fans in der TIWAG Arena sehen in Drittel eins ein Spiel auf Augenhöhe. Die Haie, bei denen Jonas Dobnig im Angriff nach seiner Verletzungspause ein Comeback feiert, erwischen den besseren Start, und haben die ersten guten Möglichkeiten. Yushiroh Hirano (in Überzahl) und Thomas Mader (aus dem Slot) scheitern aber an KAC-Goalie Sebastian Dahm. Der KAC kommt mit Fortdauer der Partie besser ins Spiel und ebenfalls zu guten Möglichkeiten, die ganz großen Hochkaräter sind aber auf beiden Seiten noch nicht dabei. Nach zwanzig Minuten steht es in der TIWAG Arena 0:0.

Im Mitteldrittel erarbeiten sich die Haie, auch Dank zweier früher Strafen des KAC, ein deutliches Übergewicht, Tore wollen zunächst aber nicht fallen. Die Tiroler sind im Abschluss noch zu ungenau, Sebastian Dahm im KAC-Tor noch zu wenig gefordert. Von den Gästen ist in dieser Phase offensiv wenig zu sehen, die Haie lassen den KAC nicht aufkommen. Eine sehenswerte Aktion über Lukas Bär und Ryan Valentini sorgt dann für den überfälligen Führungstreffer der Haie. Bär lässt einen KAC-Spieler aussteigen, spielt auf Valentini, dieser wieder retour und die #89 der Haie hat keine Mühe ins leere Tor einzuschießen (35.). Es ist der Auftakt einer fulminanten Schlussphase der Haie im zweiten Drittel, in dem die Innsbrucker die Führung durch Patrick Grasso (im Powerplay) und Yushiroh Hirano (nach etwas Glück) auf 3:0 ausbauen. Die Führung der Haie ist nach zwei Dritteln nicht unverdient.

Der KAC schöpft im Schlussdrittel mit dem raschen 1:3 noch einmal Hoffnung (Fraser 44.). Die Haie bleiben diesmal aber stabil, spielen weiter aggressiv, und stellen durch Lukas Bär den Dreitorevorsprung wieder her (51.). Der KAC steckt nicht auf, kommt wenig später durch Larsen wieder auf 2:4 heran – die Partie bleibt spannend. In der Schlussphase riskieren die Klagenfurter, nehmen Dahm vom Eis, und machen die Partie durch das 4:3 durch Mathias From noch einmal richtig heiß (59.), zu mehr reicht es aber nicht mehr.

Der HC TIWAG Innsbruck zeigt vor heimischem Publikum die erhoffte Reaktion und gewinnt gegen den KAC mit 4:3. Am kommenden Wochenende wartet der schwere Trip nach Wien und Fehérvár.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC-KAC 4:3 (0:0,3:0,1:3)

Torfolge: 1:0 Bär (35.), 2:0 Grasso (39./PP1), 3:0 Hirano (40.), 3:1 Fraser (44.), 4:2 Bär (51./GWG), 4:3 From (59.);

