Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg Haie ringen Regensburg nieder
Eisbären RegensburgHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Haie ringen Regensburg nieder

4. September 20262 Mins read27
Share
Steven Owre - © HC Innsbruck
Share

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI feiert den dritten Sieg in der Preseason.

Die Haie ringen die Eisbären Regensburg mit 5:4 nach Shootout nieder.

Die Haie bitten die Eisbären Regensburg zum Test, und erleben dabei ein Wiedersehen mit Jeremy Bracco, der ja in der Saison 25/25 auch für die Haie auf Punktejagd ging. Die Fans in der TIWAG Arena erleben ein gutes erstes Drittel, mit einem Chancenplus auf Seiten der Haie, die phasenweise Regensburg ins eigene Drittel drücken. Beide Teams lassen zunächst jeweils ein Powerplay ungenützt, ehe Lukas Bär in Minute 14 die, zu diesem Zeitpunkt, verdiente Führung für den HCI erzielt. Doch auch die Gäste bleiben gefährlich, und kommen wenig später zum Ausgleich. Eine Strafe für den HCI wird angezeigt, die Eisbären mit sechs Mann am Eis, und die Gäste nützen diese Überlegenheit. Nach Assist von Bracco trifft Payeur zum 1:1. Das ist auch der Stand nach 20 Minuten.

Die Haie gehen gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts wieder in Führung. Philipp Lindner trifft in Überzahl zum 2:1. Doch die Gäste antworten prompt, und gleichen wenig später ebenfalls im Powerplay erneut aus. Trivino trifft für die Eisbären, wieder kann auch Bracco einen Assist verbuchen (24.). Trivino ist es auch, der knapp drei Minuten später die Eisbären zum ersten Mal in Führung bringt. Wieder in Überzahl, wieder hat Bracco seinen Schläger mit im Spiel. Bitter für die Haie: Kevin Macierzynski hatte kurz zuvor die Chance auf die Führung. Das zweite Drittel ist, zahlreichen Strafen geschuldet, etwas zerfahren. Die Haie drängen aber auf den Ausgleich, der ihnen in Person von Topscorer Steve Owre (wieder in Überzahl, 33.) auch gelingt. Die Eisbären bleiben aber weiterhin gefährlich, und gehen in Minute 36. Durch Ward abermals in Führung. Wieder müssen die Haie einem Rückstand hinterherlaufen.

Im Schlussabschnitt plätschert das Spiel lange vor sich hin, ehe den Innsbruckern durch Owre nach Assists von Marcel Witting und Sebastian Benker schließlich der verdiente Ausgleich gelingt (48.). Danach passiert nicht mehr viel, es geht mit 4:4 in die Overtime.

Dort fällt kein Tor mehr, somit muss die Entscheidung im Shootout fallen. Das verläuft extrem spannend, und endet mit einem Sieg für die Haie. Philipp Lindner sorgt am Ende für den dritten Erfolg der Haie in der Preseason. Der HCI feiert gegen die Eisbären Regensburg einen knappen Sieg gegen einen starken, ambitionierten Gegner. Viele Dinge laufen bereits gut, viele müssen aber noch verbessert werden.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. Eisbären Regensburg 5:4/SO (1:1,2:3,1:0-1:0)
Torfolge: 1:0 Bär (14.), 1:1 Payeur (16.), 2:1 Lindner (22./PP), 2:2 Trivino (24./PP), 2:3 Trivino (27.), 3:3 Owre (33./PP), 3:4 Ward (36.), 4:4 Owre (48.), 5:4 Lindner entscheidender Penalty;

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

499
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Guter Test: DEG gewinnt 6:2 in Amiens!

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären RegensburgTransfer-News

Eisbären Regensburg freuen sich über Kaderzuwachs aus der Penny DEL

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verstärken ihren Kader mit Sebastian Zwickl....

By3. September 2026
EK Die Zeller EisbärenHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Starker Endspurt: Zeller Eisbären bezwingen die Haie

Zell am See. (PM EKZ) Zweites Vorbereitungsspiel, zweiter Sieg – und zwar...

By30. August 2026
HC TWK Innsbruck "Die Haie"

Innsbruck: Zweiter Test gegen Thurgau

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen im zweiten Testspiel der Preseason...

By20. August 2026
HC ThurgauHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Gelungener Auftakt für Innsbruck!

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI ist erfolgreich in die neue Saison gestartet....

By15. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten