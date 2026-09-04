Haie ringen Regensburg nieder

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI feiert den dritten Sieg in der Preseason.

Die Haie ringen die Eisbären Regensburg mit 5:4 nach Shootout nieder.

Die Haie bitten die Eisbären Regensburg zum Test, und erleben dabei ein Wiedersehen mit Jeremy Bracco, der ja in der Saison 25/25 auch für die Haie auf Punktejagd ging. Die Fans in der TIWAG Arena erleben ein gutes erstes Drittel, mit einem Chancenplus auf Seiten der Haie, die phasenweise Regensburg ins eigene Drittel drücken. Beide Teams lassen zunächst jeweils ein Powerplay ungenützt, ehe Lukas Bär in Minute 14 die, zu diesem Zeitpunkt, verdiente Führung für den HCI erzielt. Doch auch die Gäste bleiben gefährlich, und kommen wenig später zum Ausgleich. Eine Strafe für den HCI wird angezeigt, die Eisbären mit sechs Mann am Eis, und die Gäste nützen diese Überlegenheit. Nach Assist von Bracco trifft Payeur zum 1:1. Das ist auch der Stand nach 20 Minuten.

Die Haie gehen gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts wieder in Führung. Philipp Lindner trifft in Überzahl zum 2:1. Doch die Gäste antworten prompt, und gleichen wenig später ebenfalls im Powerplay erneut aus. Trivino trifft für die Eisbären, wieder kann auch Bracco einen Assist verbuchen (24.). Trivino ist es auch, der knapp drei Minuten später die Eisbären zum ersten Mal in Führung bringt. Wieder in Überzahl, wieder hat Bracco seinen Schläger mit im Spiel. Bitter für die Haie: Kevin Macierzynski hatte kurz zuvor die Chance auf die Führung. Das zweite Drittel ist, zahlreichen Strafen geschuldet, etwas zerfahren. Die Haie drängen aber auf den Ausgleich, der ihnen in Person von Topscorer Steve Owre (wieder in Überzahl, 33.) auch gelingt. Die Eisbären bleiben aber weiterhin gefährlich, und gehen in Minute 36. Durch Ward abermals in Führung. Wieder müssen die Haie einem Rückstand hinterherlaufen.

Im Schlussabschnitt plätschert das Spiel lange vor sich hin, ehe den Innsbruckern durch Owre nach Assists von Marcel Witting und Sebastian Benker schließlich der verdiente Ausgleich gelingt (48.). Danach passiert nicht mehr viel, es geht mit 4:4 in die Overtime.

Dort fällt kein Tor mehr, somit muss die Entscheidung im Shootout fallen. Das verläuft extrem spannend, und endet mit einem Sieg für die Haie. Philipp Lindner sorgt am Ende für den dritten Erfolg der Haie in der Preseason. Der HCI feiert gegen die Eisbären Regensburg einen knappen Sieg gegen einen starken, ambitionierten Gegner. Viele Dinge laufen bereits gut, viele müssen aber noch verbessert werden.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. Eisbären Regensburg 5:4/SO (1:1,2:3,1:0-1:0)

Torfolge: 1:0 Bär (14.), 1:1 Payeur (16.), 2:1 Lindner (22./PP), 2:2 Trivino (24./PP), 2:3 Trivino (27.), 3:3 Owre (33./PP), 3:4 Ward (36.), 4:4 Owre (48.), 5:4 Lindner entscheidender Penalty;

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