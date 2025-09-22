Haie reagieren auf AusfÃ¤lle und holen Ex-Villacher nach Innsbruck

Ritten. (PM Buam) Die Haie reagieren auf die jÃ¼ngsten AusfÃ¤lle und verpflichten Max Coatta.

Der 30-jÃ¤hrige US-StÃ¼rmer kennt die win2day ICE Hockey League bereits bestens und bringt wertvolle Erfahrung mit.

â€žNach den Verletzungen von Darien Craighead (UnterkÃ¶rper) und Lukas BÃ¤r war das Trainerteam in enger Absprache mit GM und Vorstand gefordert, den Kader sinnvoll zu ergÃ¤nzen. Wir haben betont, dass wir zusammenrÃ¼cken und unser Kader stark genug ist â€“ doch die zusÃ¤tzlichen AusfÃ¤lle haben gezeigt, dass eine weitere VerstÃ¤rkung in dieser Phase notwendig wurdeâ€œ, heiÃŸt es von Vereinsseite.

Bereits zuvor war Sebastian Benker als Ersatz fÃ¼r den verletzten Matt Wilkins verpflichtet worden â€“ nun folgt mit Max Coatta ein weiterer Neuzugang.

â€žUns war wichtig, jemanden zu verpflichten, der sofort einsatzbereit ist und keine lange EingewÃ¶hnungsphase benÃ¶tigt. Der Start in die Saison war alles andere als optimal, aber wir werden dieses Tief gemeinsam als Team meisternâ€œ, betont Headcoach Ryan Kinasewich.

Ãœber den Neuzugang, der in der vergangenen Saison fÃ¼r den VSV spielte, gibt es nur Positives zu berichten: Coatta gilt als harter Arbeiter, der alles fÃ¼r die Mannschaft auf dem Eis lÃ¤sst â€“ genau die Art Spieler, die jetzt gebraucht wird. Wenn alles nach Plan lÃ¤uft, wird Coatta bereits am kommenden Wochenende fÃ¼r den HCI auflaufen.

Max Coatta wird in den kommenden Tagen in Innsbruck erwartet und ins Mannschaftstraining einsteigen.

