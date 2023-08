Haie kommen weiterhin mit weiÃŸer Weste durch die Testspielreihe

Artikel anhören Köln. (MR) Im dritten Testspiel vor der Saison begrüßten die Kölner Haie heute mit den Löwen aus Frankfurt einen Ligakonkurrenten im Trainingszentrum...

Köln. (MR) Im dritten Testspiel vor der Saison begrüßten die Kölner Haie heute mit den Löwen aus Frankfurt einen Ligakonkurrenten im Trainingszentrum und besiegten diese mit 4:3.

Nach einem gewissen Abtasten hatten die Löwen in Person von Dominik Bokk früh die erste Großchance, aber Kölns neuer Torhüter Tobias Ancicka sagte nein. Ein weiterer Neuzugang traf dann in der Drittelmitte, Justin Schütz bekam das Spielgerät von Mo Müller und traf zum 1:0 (13.). Man konnte noch ein paar Male Überzahl spielen, und nicht nur dadurch schienen die Haie besser im Spiel zu sein. Das änderte sich ab der Spielmitte, nachdem den Gästen ein Doppelschlag durch Markus Schweiger und Joseph Cramarossa gelungen war. Es wurde teilweise nickelig, teils körperbetont gespielt, und so öffneten sich auch mehrfach die Strafbanktüren. Die Haie mussten sogar in doppelter Unterzahl verteidigen.

Haie können wieder einen Rückstand kompensieren

Im Schlussabschnitt bekamen auch die Hausherren die Möglichkeit, mit zwei Mann mehr auf dem Eis zu arbeiten, und kurz vor Ablauf der letzten Strafe zappelte die Scheibe dann im Netz zum 2:2 Ausgleich durch Carter Proft (47.). Nachdem Gregor MacLeod seinerseits eine Strafe abgesessen hatte, bekam er direkt die Scheibe. Er legte quer zum mitgelaufenen Jason Bast, der zum 3:2 einschob (50.). Doch Frankfurts Cameron Brace hatte wenig später die passende Antwort und wieder auf Unentschieden gestellt (51.). Die Löwen drückten mächtig und zogen das Tempo an, dass die Haie kaum noch ins Angriffsdrittel kamen. Ancicka bot sein ganzes Können auf, Glück kam auch noch hinzu. Und nach weitem Pass von Jan Luca Sennhenn verlängerte Proft erneut im Slot zum 4:3 für die Haie (60.). Frankfurt setzte alles auf eine Karte, konnte an diesem Ergebnis aber nichts mehr ändern.

Das sagt Uwe Krupp zum Test gegen die Löwen