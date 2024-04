Haie kÃ¶nnen Talent verpflichten!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat sich die Dienste eines der hoffnungsvollsten heimischen Talente gesichert. Jonas Dobnig wird die Haie verstärken. Der...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat sich die Dienste eines der hoffnungsvollsten heimischen Talente gesichert. Jonas Dobnig wird die Haie verstärken.

Der Kärntner Jonas Dobnig entspringt der Nachwuchsabteilung des EC-KAC. Zur Saison 21/22 wechselte der Stürmer zu den New Jersey Rockets in eine der besten Nachwuchsligen Nordamerikas. Auch dort wusste Jonas in den vergangenen zwei Jahren zu überzeugen. Jetzt erhält der U20-Teamspieler bei den Haien seinen ersten Vertrag bei den Profis.

Jonas Dobnig: „Ich habe mit dem HCI große Ziele, und denke hier natürlich auch an den Meistertitel. In erster Linie will ich aber ein guter Teammate sein, auf und neben dem Eis immer mein Bestes geben. Ich habe schon viele gute Dinge über den HCI gehört und freue mich, Teil dieser Organisation zu sein. Welche Rolle ich im Team spielen werde wird der Trainer entscheiden, ich werde alles wie es kommt annehmen. Bereits jetzt befinde ich mich voll im Training, um im Sommer bestmöglich in die Vorbereitung starten zu können.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Für Jonas ist Innsbruck die erste Station als Profi. Er zählt in seinem Jahrgang zu den besten einheimischen Spielern und hat in den letzten Jahren in einer guten Nachwuchsliga in Amerika wertvolle Erfahrungen sammeln können. Er hat definitiv das Potential für eine erfolgreiche Karriere. Wir freuen uns, dass sich Jonas für uns entschieden hat.“