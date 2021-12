Haie-Kampf bleibt unbelohnt!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck muss sich in der TIWAG Arena dem EC Red Bull Salzburg mit 1:4 geschlagen geben. Die Haie...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck muss sich in der TIWAG Arena dem EC Red Bull Salzburg mit 1:4 geschlagen geben.

Die Haie zeigen dabei aber vor Allem kämpferisch eine starke Leistung.

Die Salzburger zeigen von Beginn an, warum sie derzeit an der Tabellenspitze stehen. Druckvoll und offensiv stark zwingen sie Haie-Goalie Rene Swette schon früh im Spiel dazu, sein Können aufblitzen zu lassen. In der 9. Minute dann der Führungstreffer für die Gäste, Peter Hochkofler findet die Lücke, und es steht 0:1. In der 12. Minute erhöht Tim Harnisch auf 2:0 für die Salzburger. Ab diesem Zeitpunkt sind die Haie aber besser im Spiel, und Tim McGauley lässt die Fans in der Halle im Powerplay zum ersten Mal jubeln. Der Kanadier fälscht einen Messner-Schuss unhaltbar ab. Die Haie haben danach Chancen auf den Ausgleich, wenngleich die Salzburger ständig gefährlich bleiben, und Swette mehrmals gute Paraden auspacken muss.

Auch im zweiten Drittel weiter eine gute Vorstellung der Tiroler, die das Spiel offen gestalten, und dem Ausgleich lange Zeit näher sind als die Salzburger einem weiteren Treffer. Die besten Chancen findet Daniel Leavens vor, allerdings auch in Salzburg-Goalie Tolvanen seinen Meister. In der 36. Minute ist es ein Tiroler, der die Salzburger zum dritten Mal an diesem Abend jubeln lässt. Mario Huber nützt eine Unachtsamkeit in der Haie-Verteidigung zum 3:1 für den Tabellenführer.

Die Haie stecken auch im Schlussdrittel nicht auf, werfen noch einmal alles nach vorne. Doch sowohl Leavens als auch Alex Dostie oder Kapitän Jan Lattner (nach schönem Alleingang) scheitern an Tolvonen, Tor will keines gelingen. Als die Haie am Ende Rene Swette vom Eis nehmen setzt Peter Schneider mit deinem Empty-Net-Treffer zum 4:1 für Salzburg den Schlusspunkt.

Die Haie werfen im Spiel gegen den Tabellenführer aus Salzburg alles in die Waagschale, bieten einen tollen Kampf, stehen nach dem 1:4 aber mit leeren Händen da.

Übermorgen Dienstag geht es auswärts in Bozen weiter.

Red Bulls gewinnen gegen heimstarke Innsbrucker mit 4:1

Innsbruck. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im Auswärtsspiel der bet-at-home ICE Hockey League gegen HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ mit 4:1 durch, traf dabei aber auf eine sehr offensiv eingestellte Heimmannschaft.

Nach einem dominanten ersten Abschnitt, den die Salzburger mit 2:1 beendeten, wurde Innsbruck stärker und lieferte den Red Bulls ein Spiel auf Augenhöhe. Die Salzburger konnten ihren Vorsprung aber noch ausbauen und gewannen mit einer starken Defensivleistung inklusive starkem Torhüter Atte Tolvanen das Spiel mit 4:1.

Ohne Florian Baltram, der wegen einer Behandlung am Oberkörper ausfällt, sowie drei U20-WM-Starter gingen die Red Bulls erstmals in dieser Saison in Innsbruck in die Begegnung. Die Red Bulls dominierten das Anfangsdrittel und gingen nach Toren von Peter Hochkofler (9.) und Tim Harnisch mit seinem ersten Saisontor (12.) verdient in Führung. Innsbruck traf allerdings im Powerplay noch vor der ersten Pause zum 1:2 nach Tor von Timothy McGailey (14.). Im zweiten Durchgang spielten die Tiroler mit den Red Bulls auf Augenhöhe, scheiterten bei einigen guten Möglichkeiten aber an Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen. Mario Huber sorgte dafür in der 36. Minute für den dritten Salzburger Treffer, er war bei einem Rebound zur Stelle und drückte die Scheibe zwischen Goalie und Stange ins Netz. Im Schlussdrittel warfen die Innsbrucker alles nach vorn und scheiterten bei etlichen guten Möglichkeiten am noch besseren Salzburger Torhüter Atte Tolvanen. Den Schlusspunkt setzte Peter Schneider (60.) mit dem Empty-Net-Treffer zum 4:1-Auswärtssieg gegen offensiv eingestellte Tiroler, die den Salzburgern 40 Minuten ein ebenbürtiges Spiel lieferten. Die Red Bulls feierten den sechsten Sieg in Serie und bleiben damit auch an der Tabellenspitze.

