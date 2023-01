Haie jagen den Zuschauerrekord

Köln. (PM Haie) 13.333. Diese fast schon magische Zahl stellt den aktuellen Rekord-Zuschauerschnitt der PENNY DEL dar. Aufgestellt wurde die Rekordmarke von den Kölner...

Köln. (PM Haie) 13.333. Diese fast schon magische Zahl stellt den aktuellen Rekord-Zuschauerschnitt der PENNY DEL dar. Aufgestellt wurde die Rekordmarke von den Kölner Haien in der Saison 2019/20.

Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Haie auch in der laufenden Saison der absolute Publikumsmagnet der PENNY DEL. Momentan liegt der Zuschauerschnitt sogar über dem eigenen Bestwert. 13.901 Fans kamen bislang im Schnitt zu den Haie-Heimspielen. Über 290.000 Zuschauer insgesamt besuchten bereits den KEC in dieser Saison. Nach zwei Spielzeiten mit vielen Zuschauereinschränkungen ist die Freude bei Fans und Club extrem groß, wieder viele Menschen bei den Heimspielen begrüßen zu können.

„Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, sowohl in dieser Saison als auch in den Jahren zuvor“, freut sich Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. „Wir wollen Menschen wieder zusammenbringen und Begegnung schaffen. Es freut uns sehr, bei unseren Heimspielen in viele strahlende Gesichter zu schauen. Bei den Haien erleben Menschen Emotionen, es entstehen Freundschaften, wir erleben eine große Gemeinschaft. Unser Traum und unser Wille, gemeinsam Erfolg zu haben, schweißt alle zusammen. Diese Energie spüren wir alle im Club. Wir investieren viel und freuen uns sehr, dass wir viele Fans zu unseren Heimspielen begrüßen dürfen. Die Mannschaft hat viele tolle Heimspiele gezeigt. Das ist beste Werbung für unseren großartigen Sport.“

Nummer zwei in Europa

Mit dem Schnitt von knapp unter 14.000 rangiert der KEC europaweit auf Platz zwei. Einzig der Schweizer Top-Club SC Bern kann einen besseren Zuschauerschnitt vorweisen (14.497). Mit der aktuellen Marke von 13.901 sind die Haie sogar besser als zwei Teams der NHL (San José und Arizona). Die beste Liga der Welt ist auch traditionell die Eishockey-Liga mit den meisten Zuschauern weltweit.

Bei den beiden Heimspielen am kommenden Wochenende könnten die Haie ihren Rekordschnitt sogar noch verbessern. Am Freitag trifft der KEC in der LANXESS arena auf den ERC Ingolstadt. Los geht es um 19:30 Uhr. Zwei Tage später, am Sonntag, steigt dann das letzte Saisonspiel im RheinEnergieSTADION. Ab 16:30 Uhr sind die Augsburger Panther im Müngersdorfer Stadion zu Gast. Für beide Spiele werden über 14.000 Zuschauer erwartet.

Tickets für die Haie-Heimspiele, egal ob in der Arena oder im Stadion, gibt es online unter haie-tickets.de, im HAIEstore in Köln-Deutz und an der Ticket-Hotline.

Der KEC freut sich auf viele Zuschauer bei den weiteren Heimspielen. Seit der Saison 1998/99 spielen die Haie in der LANXESS arena (früher Kölnarena) und konnten bei den Spielen schon über 8,5 Millionen Zuschauer begrüßen. Und wer weiß, vielleicht fällt die magische Zahl von 13.333 Zuschauern im Schnitt ja am Ende der Saison.