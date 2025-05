Haie holen US-Goalie

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck verstärkt sich auf der Goalie-Position mit Mattias Sholl.

Der 24-jährige US-Amerikaner komplettiert damit das Tormann-Trio für die kommende Saison.

Der HC TIWAG Innsbruck hat den US-Goalie Mattias Sholl verpflichtet. Der 24-jährige ist damit der dritte Torhüter im HCI-Kader. Die Haie gehen mit dem Goalie-Trio Mattias Sholl, Jakob Brandner und Markus Gratzer in die nächste Saison.

Der Name Sholl ist in der win2day ICE Hockey League kein unbekannter. Der ältere Bruder des neuen Haie-Goalies, Tomas Sholl, spielte zwei Saisonen lang für den HC Pustertal, und avancierte dort mit starken Leistungen zum Publikumsliebling.

Mattias Sholl machte in den letzten Jahren bei der Bemidji State University in der College-Liga (NCAA) auf sich aufmerksam. Vergangene Saison verbuchte er auch erste Einsätze in der East Coast Hockey League. Innsbruck ist seine erste Europastation. Mattias gilt als hochveranlagt, und soll bei den Haien den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Mattias Sholl: „Ich freue mich riesig, nach Innsbruck zu kommen und ein neues, spannendes Kapitel meiner Karriere zu beginnen. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen, das Trainerteam und die fantastischen Fans kennenzulernen. Ich möchte mich als Torhüter weiterentwickeln und meinen Teil für den Erfolg des Teams beitragen. Außerdem freue ich mich darauf, in eine neue Stadt und Kultur einzutauchen. Mein Ziel ist es, mit Konstanz, Energie und harter Arbeit zum Erfolg des Teams beizutragen.“

HC TIWAG Innsbruck Goalie Coach Ville Kolppanen: „Mattias Sholl ist ein vielseitiger und technisch versierter Torhüter. Er bringt aus den letzten Saisonen viel Erfahrung mit, spielt mit Selbstvertrauen und Konstanz. Er hat uns im Scouting mit verschiedenen Stärken überzeugt. Mattias ist sicher beim ersten Schuss, vermeidet damit Rebounds. Er kann aggressiv spielen und die Schützen herausfordern, bleibt aber auch gerne zurück und verfügt über gute Reflexe. Spielverständnis ist eine Schlüsselkompetenz für moderne Torhüter, und Mattias ist darin stark. Auch mit der Scheibe ist er eine echte Unterstützung für die Verteidigung. Abseits des Eises ist er ein umgänglicher Spieler, zielstrebig, team- und entwicklungsorientiert. Ich vertraue unserem Torhütertrio. Der beste Weg zur Weiterentwicklung ist ein gesunder Wettbewerb. So holen wir das Beste aus ihnen heraus.“

HC TIWAG Innsbruck Assistant Coach Florian Pedevilla: „Wir hatten natürlich mehrere Goalies zur Auswahl, haben hier aber natürlich auch voll auf Ville vertraut. Gemeinsam haben wir uns dann für Mattias Sholl entschieden, der uns in seinen letzten Spielen in der ECHL überzeugt hat. Mit Sholl, Brandner und Gratzer haben wir ein Top-Trio auf der Tormann-Position. Die drei Jungs werden sich gegenseitig pushen und so allesamt besser werden.“

