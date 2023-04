Haie holen Topverteidiger aus EIHL!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck besetzt den nächsten Import-Platz für die kommende Saison. Mit Nathanael Halbert kommt ein Topverteidiger von der Insel....

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck besetzt den nächsten Import-Platz für die kommende Saison. Mit Nathanael Halbert kommt ein Topverteidiger von der Insel.

Nathanael (Nate) Halbert wechselt von Coventry Blaze (EIHL-GBR) in die win2day ICE Hockey League. Der 27-jährige wurde in Nottingham geboren, ist Doppelstaatsbürger (GBR/CAN) und bereits für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen. Nach mehreren Jahren in Nordamerika und ersten Einsätzen in der American Hockey League (AHL) zog es Halbert vor zwei Jahren zurück nach England, wo er mit Coventry Blaze zwei erfolgreiche Saisonen spielte, zuletzt dort auch Kapitän seines Teams war. In der vergangenen Spielzeit zählte Halbert zu den punktebesten Verteidigern, und hatte einen Schnitt von über einem Punkt pro Spiel (42 Punkte aus 40 Spielen).

Nate Halbert: „Ich bin aufgeregt und extrem gespannt auf die neue Aufgabe. Ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann an die letzte, erfolgreiche Saison anzuschließen und noch besser zu werden. Ich habe über den Verein und die Stadt nur positive Dinge gehört, speziell über die tollen Fans und wie schön Innsbruck ist. Ich kann es kaum erwarten alles kennenzulernen, und bin dankbar für die Chance bei den Haien zu spielen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Halbert ist eine tolle Ergänzung für uns. Er verfügt über internationale Erfahrung und ist motiviert, sich in Innsbruck weiterzuentwickeln. Er bringt alles mit was ein Verteidiger braucht und spielt hart. Er war in Coventry Kapitän, deshalb erwarte ich mir, dass er auch bei uns eine Leader-Rolle einnehmen wird.“

HC TIWAG Innsbruck Sport Manager Max Steinacher: „Nate hat eine super Saison hinter sich. Er kann mit seinen Skills überzeugen, spielt aber auch hart, wenn es drauf ankommt. Ich freue mich, dass es mit Nate geklappt hat.“

